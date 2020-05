Najbolji srpski teniser svih vremena Novak Đoković danas puni 33 godine

Novak Đoković je prošao put od dečaka koji sanja vimbldonski trofej do ostvarivanja profesionalnih i životnih snova, pa ja tako danas najbolji teniser sveta i među najboljim sportistima svih vremena, ostvareni muž, otac i sin. Upisao se u „besmrtne“ pošto je početkom godine osvojio osmu titulu na „Australijan openu“, što je bila njegova 17. „Grend slem“ titula u karijeri.

Koliko je Novakov put do uspeha bio muktorpan, kao i da je predoređen za uspeh podsetila je njegova majka Dijana Đoković pred kamerama „Arene sporta“, u posebnoj emisiji pod nazivom „Majke šampioni“.

Novak se oduvek razlikovao od druge dece

– Novak odmalena nije bio kao druga deca. Ne pričam o tenisu, već o njemu kao malom detetu. Uvek se razlikovao od ostale dece jer je bio mnogo zreliji. Voleo je da se igra, ali mu je pažnja bila drugačije usmerena. Nije imao blentav pogled, već čist. Od kada se rodio bio je drugačiji, jedini nije imao povez oko glave posle porođaja, nego je imao crnu kosu i drao se kao magare – rekla je majka teniskog asa i priznala da nije sanjala da će Novak postići takav uspeh.

– Nisam mogla da pojmim da će postati svetski šampion, ni u najluđim snovima. Kada je počeo da igra tenis, na umu nam je bilo samo da se bavi sportom. Niko od nas nije igrao tenis. Kasnije, sa šest-sedam godina, pred polazak u školu ubacili smo ga u kamp na Kopaoniku gde je bila Jelena Genčić i „Teniski klub Partizan“. Tada ga je ona preuzela i rekla da, posle Monike Seleš, nije videla talentovanije dete na ovim prostorima.

Veliki uspeh ima i drugu stranu medalje

Poznato je da se porodica Đoković u najteža vremena, tokom devedesetih, odricala mnogo čega kako bi omogućila Novaku da krene ka teniskim visinama. Ipak, Dijana Đoković činila je sve da porodicu zadrži na okupu i da trojici sinova pruži ogromnu ljubav i bude im vetar u leđa.

– Jako sam ga željna, to je nešto što je ostalo duboko u meni ̶ rekla je u suzama Dijana. Volela bih da sednem, da pričamo, da se smejemo, plačemo… Ali nas dvoje. Željna sam da budem sa njim, da pričamo, to je pola sata. Uvek je oko njega mnogo ljudi. Želela bih nekada da ga uhvatim za ruku i da samo nas dvoje negde odemo. Moraću to da uradim jednog dana.

Novak Đoković sa ponosom ističe da je Beograd njegov dom

Iako mu je trenutna baza u Monte Karlu, Novak je jednom prilikom za domaće medije istakao da planira da, po završetku karijere, sa porodicom nastavi život u Beogradu

– Ono što znam je da srcem i dušom pripadam mojoj porodici. Kada mi se karijera završi, sa zadovoljstvom ću početi i ja da se prilagođavam njima i njihovim potrebama, kao što su to oni radili i za mene sada kada mi je to potrebno. Nedavno sam razgovarao sa nekolicinom naših veoma uspešnih mladih ljudi koji su sada u San Francisku, u Americi i rade u različitim kompanijama. Svi imaju isti osećaj – samo jedan je dom, samo jedan je grad za koji možeš da kažeš da je tvoj. Za mene je to Beograd –