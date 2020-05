Viki Miljković je nedavno ostala bez svoje mame, a ta smrt ju je duboko potresla. Iako je podsvesno znala da jednom taj trenutak mora da dođe, na bol koji je usledio niko nije mogao da je pripremi

Ipak, pošto život nastavlja da teče, Viki Miljković, kao pravi profesionalac se vratila obavezama. Pojavila se na snimanju novog serijala muzičkog šou programa “Zvezde Granda”. Ljubazna kao i uvek, Viki Miljković je novinarima otkrila kako se trenutno oseća.

– Mnogo sam bila vezana za moju mamu, svi koji me poznaju privatno, znaju za to. Ostala sam bez oba rodtelja, što je jako teško. Nekako smo se pripremali na to, ali čovek nije nikada spreman na to.

– Pretpostavila sam šta će se desiti, lekari su mi javili neke stvari. Ali smo se nadali, nada poslednja umire. Mislili smo da postoji tračak nade, kako će ona da se izvuče i prebrodi tu krizu. Nažalost, izgubila je tu bitku, mi smo uvek sa njom i ona sa nama. Još uvek je to sveže – ispričala je Viki za Blic.

– Uz mene su sve vreme bili moji prijatelji, suprug Taške, sin… bili su uz mene i uz brata. Svi zajedno smo delili tu tugu. Stvarno se kroz ovo vreme i ovu situaciju videlo da imam divne prijatelje, članove familije, kumove… a to je ono što nas čini bogatim.

Dotakla se i teme o krizi koja je nastupila usled vanrednog stanja, manjka nastupa, a za mnoge i manjka novca.

– Ja sam generalno skromna osoba. Mogu da se naviknem da živim i sa malim budžetom. Svi mi radimo godinama, ne bi trebalo da je nekoga baš pogodilo ovo sve. To stanje je bilo dva, tri meseca, a ne dve-tri godine. Činjenica je da se oseti, činjenica je da smo svi mi osetili krizu, posebno ljudi koji nisu na nekoj stalnoj plati.

– Ali, za to vreme posvetili smo se nekim drugim stvarima koje mislim da su vrednije za život svima nama. Šta nama više treba? Od onoga da pojedemo, da popijemo… Da imamo gde da legnemo… Svi smo više kuvali, ja sam se mnogo više bavila kuhinjom i bilo mi je super.

– Mene lično ovo sve nije ugrozilo, nadam se da nije ni moje kolege. Nekako smo svi, barem oni koje ja znam, bili spremni za toliko – ispričala je Viki za pomenuti list naglasivši da ipak jedva čeka da se vrati nastupima.