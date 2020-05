Majka Viki Miljković preminula je danas, a dom poznate pevačice zavijen je u crno.

Pevačica je svojoj najvećoj životnoj podršci – mami Zorki, posvetila emotivan post, koji je rasplakao sve njene pratioce.

– Ova bol se ne može opisati rečima. Ova praznina se već tako brzo urezala u dušu, zapela za srce. Pa steže i ne pušta. I toliko suza. I toliko slika iz prošlosti u istom trenutku. Majka jedna jedina, napisala je Viki neutešno na svom Instagram profilu.

Majka Viki Miljković ostavila je večan trag u životu poznate pevačice

Pevačica je do sada nebrojeno mnogo puta pričala da joj je porodica najvažnija u životu, i da sve čini za sreću i osmehe svojih najmilijih.

Smrt majke Viki Miljković potresla je i njene brojne prijatelje i kolege, a suprug Dragan najveća joj je podrška, kao i sin Andrej.

– Surovi sam profesionalac, ali nikada karijera ne sme da bude ispred porodice. I sami možete da zaključite koliko se trudim da u mojoj porodici sve bude pod kontrolom. Trudim se da sve postignem. To ponekad zahteva mnoge žrtve, neprospavane noći, ali navikla sam i neću da se žalim i kukam, jer volim svoj posao – rekla je svojevremeno Viki za magazin “Hello!” naglasiviši da joj je odnos sa suprugom oduvek bio divan.

– Od prvog dana do sada imamo divan odnos koji ništa ne može da poljulja ni uništi. Daleko od toga da nemamo razmirice i sitne čarke, ali to je dečja igra. Jednostavno, neko ima sreće da nađe srodnu dušu jako mlad, kao što je naš slučaj, a neko, pak, mora duže da traga za svojom srećom.

Violeta Viki Miljković – Moji roditelji u početku nisu odobravali vezu

Iako su dugi niz godina u skladnom braku, Viki i Taške, na početku veze nisu imali odobrenje svojih najbližih.

– Bila sam mnogo mlada kada smo nas dvoje kročili u vezu, koju u početku moji roditelji nisu odobravali. Ipak, ubrzo su shvatili da sam se ja mnogo zaljubila i da su naše namere časne. Sada, sa ovom zrelošću i iskustvom, naravno da sam se promenila, ali nas dvoje smo zajedno sazrevali i napredovali. Pratili smo jedno drugo i međusobno se podržavali. To je veoma važno – rekla je pevačica za “Hello!”.

Po čemu pamtite prvi susret sa Draganom?

– Naše poznanstvo počelo je svađom. Na jednom koncertu sam posle dve otpevane pesme započela treću, koja nije bila u planu. Ponela me je publika i u trenutku sam samo krenula u sledeću numeru. On je tada bio najtraženiji šef orkestra i pratio je sve najjače pevače. Kada sam započela tu neplaniranu treću numeru, naredio je muzičarima da ne sviraju. Ostavio me je da pevam “na suvo“.

Kada se koncert završio, napala sam ga, a on mi je uzvratio: “Šta ti, mala, umišljaš? Odakle ti pravo da ubacuješ pesme bez najave?” Svašta smo jedno drugom rekli, a da bi bilo još luđe, oboje smo tog trenutka osetili neku “hemiju“, bez obzira na izgovorene reči. Ubrzo smo se videli u mirnijoj atmosferi. Prvi poljubac je pao na koncertu u Banjaluci, šest meseci kasnije – ispričala je Viki.