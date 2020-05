Pevačica Vesna Zmijanac nikada od javnosti nije skrivala da je njena borba za potomstvo bila bolna, ali sa srećnim krajem.

Pošto je u jeku karijere izgubila jednog, a zatim i drugog sina, oba u poodmaklim trudnoćama, Vesna je uspela da rodi ćerku, sada uspešnu pevačicu Nikoliju Jovanović.

– Bilo mi je suđeno da u vreme moje najveće slave spoznam i najveće duhovne muke. Da veliku radost zbog velikog uspeha potisnem isto tolikom žalošću. Da kroz lako podnošljivu, malu i kratkotrajnu fizičku patnju tela spoznam i onaj ogromni, jedva izdrživi i večno prisutan bol. Bol koji gubitak deteta ostavlja u roditelju. Naše prvo dete, sina, Vlada Jovanović i ja izgubili smo 1986. godine, kada sam bila u sedmom mesecu trudnoće. Spontani pobačaj dogodio se u pauzi koncerta u Mladenovcu – otkrila je pevačica Vesna Zmijanac u autobiografiji, ne sluteći da će se isti scenario ponoviti za godinu dana.

– Nisam ni slutila da me, na nesreću, isto to, i još teže i gore, jer je ponovljeno i u vrlo kratkom vremenskom razmaku, čeka već nepunu godinu kasnije. Vladino i moje drugo nesuđeno dete, takođe sin, i takođe u sedmom mesecu trudnoće, izgubila sam pod približno istim okolnostima 1987. Pitala sam se i onda, i još se ponekad zapitam čime sam zaslužila da mi se dogodi to što mi se dogodilo – napisala je Vesna.

Zbrajala sam sve moje greške i grehove, sva moja voljna i nevoljna nepočinstva, sve moje besove i posebno izražene mane. Sve one ružne pomisli koje sam o nekome ili nečemu imala, sve ono ne baš pohvalno što sam i sebi i drugima učinila. Sve ono lepo i dobro što nisam ni sebi ni drugima učinila, sve one trenutke u kojima sam nekoga ovim ili onim, što sam rekla ili uradila, povredila. I tražila u svemu tome korene i razloge takve i tolike kazne koja mi je dosuđena. I, nakupilo se toga, nije da nije. Već sam prilično dugo i burno, nestašno živela, pa bi se štošta tu moglo pronaći što i nije baš nešto čime se valja dičiti. Život mi je, takav kakav mi je bio – pružio šanse, i ja sam ih iskoristila tako kako sam umela.

Pevačica Vesna Zmijanac nikada neće ispuniti svoju veliku želju

Onda kada je 1989. godine uspešno iznela svoju treću trudnoću i rodila ćerku Nikoliju, njenoj sreći nije bilo kraja.

Danas, Vesna ipak priznaje da joj je jedna želja ostala neispunjena, nažalost, zauvek.

– Žao mi je što Nikolija nema sestru ili brata. Nije dobro imati samo jedno dete, ne meni nego njoj da sada ima nekoga – iskreno je priznala pevačica Vesna Zmijanac u emisiji “Ekskluziv”.

Na pitanje da li planira da se u budućnosti ponovo udaje, Vesna je kroz osmeh odgovorila:

– Bože sačuvaj, to više ne. U mojim godinama to je bezveze. Može da bude neki prijatelj, neka duhovna ljubav, da provedem sa nekim vreme. A i ne mora se, jer ja i ovako dobro funkcionišem.