Ovdašnju viziju glamuroznog života poznatih ličnosti Tamara je demistifikovala fotografijom na Instagramu… Gde odevena u večernju haljinu meša ručak za šporetom dok se oko nje vrzma ćerka. Bave li se glumci zaista kućnim poslovima?

Tamara: Svaki oblik pomoći je dobrodošao, ne bežim od toga, ali to ne znači da ne kuvam, da ne peglam i ne čuvam decu. Pomenuta slika je odraz realne situacije iz našeg doma, nije nameštena. Spremala sam se da krenem na premijeru i usput pravila jelo za Stašu, da ne bude gladna dok me nema. Kuma je želela da me fotografiše u haljini koju je kreirala za mene i, srećom, zabeležila taj trenutak. Postao je manir da šerujemo samo one fotografije na kojima savršeno izgledamo. A činjenica je sa smo svi ponekad nervozni jer moramo da stignemo na sto strana, teško nam je da ostavimo dete…

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Tamara Dragičević (@tamaradragicevic) дана 4. Окт 2019. у 6:10 PDT

Petar: Sve je stvar dobre organizacije i prave mere. Ne radimo sve sami, ali daleko od toga da sedimo besposleni dok ne dođe vreme da odemo na snimanje ili predstavu. Većinu stvari, zapravo, obavimo nas dvoje.

Imate li mogućnost da makar na početku dana popijete na miru zajedničku kafu?

Petar: Kod nas se, kao i kod većine drugih porodica sa malom decom, sve dešava stihijski. Od ujutru smo u akciji; jedno oblači Stašu, drugo presvlači bebu ili se bavi nekim sporednim stvarima. U nekom trenutku se sve smiri, nastane tišina, i tada nastupi naših “pet minuta”. (smeh) I kad nemamo vremena za nas, trudimo se da ga nađemo. To je jako važno.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Tamara Dragičević (@tamaradragicevic) дана 16. Авг 2019. у 12:34 PDT

Tamara i Petar – Vremena su se promenila, ali ono što su nas učili roditelji i dalje važi

Šta je u današnje vreme odlika dobrih roditelja?

Petar: Vaspitanje je jedan od najvažnijih zadataka, ali rekao bih da ljudi bespotrebno komplikuju stvari. Deca su kao sunđeri, upijaju sve što vide i čuju, a zatim to ponavljaju. Ne možete očekivati da dete bude ljubazno, uredno i pristojno u komunikaciji ako vi sami to ne pokazujete u svakodnevnom životu. Jesu se vremena promenila, ali ono što su nas učili roditelji i dalje važi.

Sve ide iz kuće, a Tamari i meni važno je da naša deca od malih nogu nauče kako da se ponašaju prema drugarima, kako prema komšijama, jednog dana prema profesorima. Autoritet se gradi ličnim primerom, a ne tako što se glumi strogoća bez pokrića.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Tamara Dragičević (@tamaradragicevic) дана 7. Сеп 2019. у 10:39 PDT

Oboje potičete iz porodica sa više dece. Da li je to bio jedan od razloga što niste želeli da Staša ostane jedinica?

Tamara: Nas je troje, Petar ima brata i dve sestre, tako da imamo slična iskustva vezana za odrastanje. Učili smo jedni od drugih, uzajamno se pomagali, sve se delilo… Srećna sam što imam brata i sestru, to je veliko bogatstvo. Uvek kažem – ko god je u prilici da ima više od jednog deteta, neka se ne premišlja. Nema ništa lepše.

Koliko je sin, kao četvrti član porodice, “poremetio“ neku rutinu koju ste stekli posle Stašinog rođenja?

Petar: Prvo dete unese najveće promene, da ne kažem da roditeljima okrene život naglavačke. (smeh) Iako deluje da je sa dvoje duplo teže, nije tako. Kad se uhodate, sve se odvija nekako prirodno i spontano. Prvo je kao premijera, sa drugim već znate šta vas čeka. (smeh) Biti roditelj velika je radost, ali i obaveza. Fino se snalazimo, već smo uigran tim.

Jeste li već vodili Stašu u dečje pozorište?

Tamara: Da, gledala je tri-četiri predstave, a i “Radost Evrope“ kad sam vodila program. Mislim da je tri godine pravo vreme da dete ostvari prvi kontakt sa pozorištem, gde može da nauči divne stvari. Jedva čekam da još malo poraste pa da mogu da je vodim na moje probe i, kako mi glumci imamo običaj da kažemo, sklonim na sigurno. Pozorišta su naše oaze, sigurne umetničke kuće.

Koliko vam je bitna “pisana reč“?

Tamara: Zahvaljujući našoj mami Marija, Miša i ja rano smo zavoleli knjige, kojima se i danas podjednako radujem. Niko srećniji od mene kad Staša dobije novu knjigu, pa onda jedva čekam one čarobne trenutke pred spavanje kada joj čitam ili kad zajedno smišljamo priče.

Tamara i Petar – Kako je Lazar dobio ime

Dozvoljavate li joj da se igra mobilnim telefonom?

Tamara: Svi nekad pribegnemo toj groznoj metodi umirivanja ili na taj način ukrademo koji trenutak za sebe. No, to činim zaista retko, u krajnjoj nuždi. Ni Petru ni meni nije teško da joj smislimo neku kreativnu zabavu.

Zašto ste odlučili da zamrznete matične ćelije?

Tamara: Još pre nego što sam dobila decu čula sam za taj postupak i bila oduševljena mogućnostima koje pruža. Kasnije, kada sam porazgovarala sa ljudima iz struke, shvatila sam da je to revolucija u medicini. Zamrzavanje matičnih ćelija predstavlja svojevrsnu garanciju zdravlja potomstva, i iz tog ugla gledano nisam imala dilemu. Po meni, to je ulaganje u budućnost.

Tamara je jednom prilikom izjavila: “Kad birate ime za dete, nijedno nije dovoljno dobro.“ Kako ste rešili taj “problem“?

Petar: Nije bilo lako, priznajem. Svako ime koje smo stavili u uži izbor bilo nam je zanimljivo sat-dva, a onda bismo zaključili da to nije to. Ime Staša nam se dopalo jer u isti mah zvuči toplo i odsečno, retko je i, što je najvažnije, nije inspirativno za nadimke. Toga sam se uvek plašio. Lazar je dobio ime po mom dedi, koji je uvek bio stub porodice, a i danas je, iako ima dosta godina. Ne postoji član šire familije za koga nije učinio nešto dobro, gotovo da je ceo život tome posvetio. Ovo je bilo najmanje što sam mogao da uradim u znak zahvalnosti.