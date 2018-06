Večita dilema: Koliko su korisni vitamini u vidu suplemenata

Na vitamine i minerale u obliku pilula i tableta godišnje se troše milijarde evra, a konzumacija istih postala je nalik održavanju osnovne higijene i zdravlja.

Poređenje podataka i istraživanja sprovedenih između 2012. i 2017. godine pokazuje da multivitamini, vitamin C, vitamin D i kalcijum imaju mali do nikakav uticaj na celokupno zdravlje onih koji te suplemente konzumiraju, piše Biznis insajder.

Takođe nema pokazatelja da smanjuju opasnost od kardiovaskularnih bolesti, srčanog udara, moždanog udara ili drugih zdravstvenih boljki.

Studija je objavljena u naučnom časopisu “Journal of the American College of Cardiology”, a na čelu istraživanja nalazi se doktor Dejvid Dženkins.

-Bili smo neverovatno iznenađeni tako malim brojem pozitivnih dejstava. Naše istraživanje pokazuje da konzumacija suplemenata ne škodi ljudima, ali i da im ne pomaže, kaže Dženkins.

Folna kiselina ili vitamin B9 povezuje se sa smanjenjem kardiovaskularnih bolesti dok se vitamin B3 ili nijacin čak dovode u vezu s povećanjem zdravstvenih problema i preuranjene smrti. Reč je po pokazatelju da antioksidansi takođe nisu dobri u preterano velikim količinama.

U istraživanje su uključeni vitamini A, B1, B2, B3 (nijacin), B6, B9 (folna kiselina), C, D i E, i karoten, kalcijum, gvožđe, cink, magnezijum i selenijum.

Vitamin C, recimo, dokazano nije efikasan protiv obične prehlade, dok u prevazilaženju iste može da pomogne cink. Konzumiranje multivitamina je, kažu autori studije, potpuno nepotrebno.

Sasvim je dovoljna zdrava i raznovrsna ishrana, a “mitovi” poput dodatnog vitamina A za vid, vitamina B za energiju i vitamina C za imunitet su, kažu, gluposti.

Vitamin D je, uz folnu kiselinu, jedini čije dodatno konzumiranje savetuju jer se vrlo teško dobija iz ishrane, a krucijalan je za apsorpciju kalcijuma za zdravlje i snagu kostiju. Proizvodi se i izlaganjem suncu, ali to je posebno komplikovano u zimskim mesecima.

Vitamini A, C i E, ili antioksidansi koji štite od raka prisutni su u voću i povrću, a posebno bobičastom voću. Preterivanje s antioksidansima, pokazuje istraživanje, loše je za zdravlje, i čak se povezuje s nekim oblicima raka, poput raka pluća.

Vitamin C, dokazano je, ne podiže imunitet, a naročito ne kada ste već bolesni. Umesto toga, pokušajte sa cinkom, jedinim dokazanim “pomoćnikom” protiv prehlade. Kljukanje vitaminom C ne znači ništa za prehladu i imunitet, a pomaže u stvaranju bubrežnih kamenaca. Najbolje je umesto toga jesti mnogo citrusa i jagoda.

Umesto unošenja vitamina B3 putem tableta, jedite tunjevinu, lososa i cveklu i imaćete dovoljnu količinu u organizmu.

Osobe koje piju suplemente nemaju ništa manje šanse da obole od kardiovaskularnih bolesti, a povezuju se i sa dijagnozama unutrašnjih krvarenja, problema s jetrom i infekcijama, od onih koji su konzumirali placebo.

Probiotici su takođe, kažu istraživanja, skupi i potpuno nepotrebni. Konzumirajte jogurt i dobre bakterije će cvetati, umesto da plaćate stotine dinara po kutiji, s manje rezultata, piše Express.

Folnu kiselinu svakako pijte ako ste trudni ili planirate da budete trudni, jer je to osnovni nutrijent koji pomaže u stvaranju novih ćelija, što je trudnicama i te kako potrebno.