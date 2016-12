Nina Janković: Kakva bih ja glumica bila da nemam bore, moram da imam ekspresiju na licu

Jedno od najlepših lica domaće glumačke scene Nina Janković o svom izgledu brine pažljivo, ali ne robuje trendovima, već osluškuje sopstvene potrebe i želje. Svaki nedostatak koji se pojavi na njenom licu, koži tela ili kosi, zanosna Šapčanka rešava uz pomoć stručnjaka, kojima ukazuje apsolutno poverenje. Sklona eksperimentisanju kada je reč o kozmetičkim proizvodima, Nina teško pristaje na drastične promene vizuelnog identiteta, pa je tako uspešno odolela trendu kratkih frizura, ali i estetskih korekcija usana, grudi i uklanjanja bora.

Dvadesetosmogodišnja lepotica za magazin ““Hello!” otkriva svoje beauty tajne, ističući da je ljubav osnovni sastojak lepote.

Imate li neke specijalne beauty rituale u ovom periodu godine?

– Kod mene sve zavisi od toga koliko se u datom trenutku šminkam, koliko te takozvane teške šminke stavljam na lice. Kada imam snimanja, to se odmah vidi na mojoj koži, pa se mnogo više trudim oko nje. Imam svog dermatologa, doktorku Nevenu Rafailović, kod koje odlazim u Laeda estetik centar i ona vodi računa o mojoj koži.

Koliko ste revnosni u tim posetama?

– Sve zavisi, nekada idem jednom nedeljno, ako imam neki veći problem, inače odlazim jednom u mesec dana bar na masažu lica, ako nema potrebe za nečim drugim. Može se reći da sam revnosna.

Imate li neki omiljeni kozmetički proizvod?

– Volim da istražujem i nemam jedan proizvod kojem sam toliko verna. Jedno vreme kupovala sam bebi ulja za tuširanje i to mi je baš prijalo, ali volim stalno da menjam preparate. Kada putujem, uvek kupim nešto novo da isprobam. Moglo bi se možda reći da volim osvežavajuće vode i mleka za tela Victoria’s Secret. Njih uvek kupujem.

Pravite li ponekad u kućnoj radinosti neke preparate na prirodnoj bazi?

– Nažalost, nemam dovoljno vremena za to, iako mi je to vrlo zabavno. Volim kada je to što koristim što prirodnije. Ranije sam na lice stavljala masku koju sam sama pripremala, ali se ne sećam svih sastojaka, znam samo da sam stavljala med. Sada mi vreme to ne dozvoljava, tako da se potpuno oslanjam na svoju doktorku koja mi spasava lice.

Koliko su invazivni ti kozmetički tretmani?

– Ponekad su nešto invazivniji, jer sam počela sa laserskim uklanjanjem fleka sa lica i već posle prvog tretmana efekti su vrlo vidljivi.

Kakav je vaš stav o estetskoj hirurgiji, da li biste nešto promenili na sebi?

– Ne bih ništa menjala kod sebe, o tome ne razmišljam. Generalno, nemam ništa protiv da neko to uradi ako ima neki zdravstveni problem i zaista opravdan razlog za to. Inače, ne vidim zašto bi neko to radio samo da bi izgledao isto kao svaka druga žena.

Kako reagujete kada u ogledalu ugledate sopstvene bore?

– Kakva bih ja glumica bila da nemam bore, ja moram da imam ekspresiju na licu i ukoliko ih `ubijem`, isto radim i sa karakterom. To je sve deo moje priče, tako da tu ništa ne želim da menjam.

Imate li neko beauty otkriće koje biste voleli da podelite sa drugima?

– Otkrila sam aktivni kiseonik i oduševljena sam. Prskam ga po licu baš često i meni izuzetno pomaže. Kupujem ga u apoteci, to je fantastična stvar.

Najdragoceniji savet o nezi koji ste dobili?

– `Što kasnije počneš da se šminkaš to bolje`. Mama mi je dala taj savet i poslušala sam je. Relativno kasno sam počela sa šminkanjem, u drugom razredu srednje škole, i nisam preterivala, ali tada su počeli problemi sa kožom. Dotle nikada nisam imala takvih problema.

Kosa je, između ostalog, vaš zaštitni znak. Koliko pažnje posvećujete njenom negovanju?

– Posvećujem joj zaista mnogo pažnje. Negujem je Maroccanoil uljem, šamponom i regeneratorom i često odlazim na tretmane koji podrazumevaju stavljanje pakovanja na kosu. Srna iz `Studija Prostor` u potpunosti vodi računa o izgledu moje kose i pomaže mi da je negujem, imam puno poverenje u nju i vrlo sam zadovoljna.

Odoleli ste trendu kratkih frizura. Jeste li imali dilemu da li da skratite kosu?

– Htela sam da je skratim, međutim, kada sam videla da to svi rade, odustala sam. I sada mi je drago. Imala sam želju, ali mislim da nikada ne bih imala hrabrosti da je realizujem. Sviđa mi se kako mojim prijateljicama Tamari Dragičević i Jelisaveti Orašanin stoje kratke frizure, ali ja ostajem pri mojoj dužini.

Na šta trošite najviše novca kada je reč o kozmetici?

– Podjednako trošim na različite preparate. U suštini sam praktična, ali volim da kupim kvalitetne proizvode. Kao što sam rekla, volim da istražujem, pa isprobavam različite proizvode, tako da dajem i različite iznose za njih.

Volite li da se opustite u nekom spa-centru?

– Ne idem tako često, eventualno kada suprug i ja negde otputujemo, pa u ponudi hotela bude i spa. Moram da priznam da sam se nedavno prijatno iznenadila u Šapcu, gde je otvoren novi hotel, koji u svojoj ponudi ima taj program, pa smo muž i ja uživali. Nemam naviku da odlazim često u te centre, ali masaže obožavam. Volim da se opustim i trudim se da bar jednom mesečno izdvojim vreme za to. Dešava se da imam bolove u kičmi, tako da ponekad i nemam izbora.

Na koju mirisnu notu mirišete ove jeseni?

– Nisam osoba koja voli da menja parfeme, teško nalazim miris koji mi odgovara. Volim Gucci Guilty i Bulgari Aqua.

Kažu da istinska lepota dolazi iznutra. Kako je vi negujete?

– Kako kad, u zavisnosti od životnog trenutka. Nekada je to kratak odmor i putovanje sa partnerom, nekada druženje sa prijateljima i porodicom, nekad dobar film ili knjiga. Definitivno, smatram da je ljubav partnera, porodice i prijatelja najvažniji sastojak unutrašnje lepote, od koje na kraju zavisi i ona spoljašnja.