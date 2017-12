Ekskluziva po želji fanova: Bili Ajdol na zaječarskoj “Gitarijadi” 30. juna

Povezane vesti



Zvezda 52. “Gitarijade” u Zaječaru, koja će biti održana od 28. do 30. juna sledeće godine, biće čuveni britanski roker Bili Ajdol, saopštili su organizatori.

Ajdol, koji je prešao trnoviti put od pank pionira do mega zvezde, smatra se jednim od najtraženijih izvođača kada su turneje u pitanju i svaki njegov koncert rasprodat je mesecima unapred, bez obzira na teritoriju na kojoj se održava.

Prodavši čak 40 miliona nosača zvuka, Ajdol je ušao u istoriju rokenrola hitovima kao što su Sweet Sixteen, Rebel Yell, Mony Mony, White Wedding, Eyes Without Face, Flesh For Fantasy, Cradle of Love i Dancing With Myself.

Plavokosi buntovnik bio je na vrhu liste želja fanova “Gitarijade”, koji će imati priliku da ga slušaju 30. juna na stadionu Kraljevica.

Ajdol je uvrstio Zaječar u svoju evropsku turneju “Billy Idol Live! 2018”.

Ulaz na “Gitarijadu” i korišćenje rok kampa su besplatni.