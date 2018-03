Sandra Bulok: Kada je i da li je slavna glumica ponovo izgovorila sudbonosno “da”?

Holivudska glumica Sandra Bulok i fotograf Brajan Rendal zajedno su već skoro tri godine. Par nikada nije otkrivao detalje romanse, te i nije bilo šokantno čuti da su se odlučili na tajno venčanje…

Međutim, da li je ova informacija istinita ili ne? Naime, početkom meseca par je viđen na ulicama Los Anđelesa u potrazi za mestom gde bi mogli da uživaju u šoljici kafe. Pošto je Brajan nosio prsten, In Tač je objavio vest – Sandra Bulok se udala.

– Ona zaista ne voli da razgovara o svom privatnom životu javno. Ali da, to se dogodilo – izjavio je za pomenuti list izvor blizak paru.

Ovo bi bio drugi put da je glumica stala na ludi kamen. Bila je udata za Džesija Džejmsa, a razvod je usledio kada su njegove prevare isplivale na površinu.

Bilo kako bilo, nakon što je vest o novom braku ispunila brojne naslovnice, pala je i nova odluka – pronaći detalje i uveriti se u to da li je priča istinita ili nije.

Bilo je praktično nemoguće doći do odgovora na veoma jednostavna pitanja: kako se to dogodilo, gde, kada, šta je mlada nosila, da li u pitanju bila velika ili mala svadbena ceremonija, koje poznate ličnosti su bile pozvane… Iz tog razloga, Gosip kop je objavio vest da In Tač nije u pravu, te da “to što muškarac nosi prsten na ruci nije znak da je u braku”.

I na kraju, glumičin predstavnik za medije kratko je izjavio da Sandra ipak nije udata, te da se nikakva tajna proslava nije dogodila. Da li će se dogoditi uskoro u budućnosti (jer gde ima dima – tu i vatre ima), ostaje nam da vidimo.