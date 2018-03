Rodžer Federer: Moja popularnost je više porasla kada sam se mučio nego sada kada sam se vratio na prvo mesto

Rodžer Federer smatra da mu je popularnost porasla tokom perioda dominacije Novaka Đokovića i Rafaela Nadala.

Švajcarac se pre nekoliko nedelja vratio na prvo mesto ATP liste, u poslednjih 13 meseci je osvojio tri od četiri Grend slema na kojima je igrao, ali je prethodno pet godina gledao u leđa Srbinu i Špancu, prenosi B92.

-Možda mi je u tome pomogao prolazak kroz teške momente od 2010. i 2011. kada nisam osvajao mnogo turnira. Ljudi su videli da se malo više mučim i zbog toga su me gledali kao običnog čoveka. Tada je moja popularnost više porasla nego sada kada sam se vratio, rekao je Federer.

Neizvesno je kada ćemo videti na terenu svu trojicu pomenutih tenisera. Đoković se oporavlja od operacije lakta, nedavno je prvi put uzeo reket u ruke.

Nadal ima problema sa kolenom i neizvestan je čak i njegov nastup na Rolan Garosu, a ni Federer nije odlučio da li će opet propustiti sezonu na šljaci kao prošle godine i vratiti se tek za Vimbldon.

-Sanjam da se vratim na Rolan Garos. Ali ne znam, odlučiću u aprilu posle Indijan Velsa. Zavisi od toga kako ću se osećati. To je više od obične odluke, to je odluka godine. To je sredina sezone kada se menja podloga. Koncentrišem se na tvrdu ali se iskreno nadam, istakao je Švajcarac.

Federer je prokomentarisao i kako bi mogao da izgleda tenis kada se velika četvorka povuče sa terena.

-Teško je očekivati da sad jedan igrač može da osvoji 10 Grend slemova. Pre će više njih osvojiti po jedan, dva nego što će jedan osvojili desetak. Ali to se nije predviđalo ni meni. Kada uđeš u seriju osvajanja kao što smo je imali Đoković i ja, prestaneš da se osvrćeš. A onda posle nekoliko godina pogledaš iza sebe i vidiš da imaš deset GS. To je ludo, zaključio je šampion 20 GS turnira.