Ridli Skot izbacio Kevina Spejsija iz filma i zamenio ga Kristoferom Plamerom

Povezane vesti



U Holivudu se desio presedan: reditelj Ridli Skot je odlučio da izbaci sve scene sa Kevinom Spejsijem u već završenom filmu “All The Money In The World” i da ga zameni Kristoferom Plamerom.

Pre nego što je Kevin Spejsi pao u nemilost Holivuda – zbog brojnih optužbi za seksualno nedolično ponašanje prema glumcima i muškim članovima ekipe iza kamera – njegova uloga Džej Pol Getija u Skotovom filmu ocenjena je kao maestralna i vredna Oskara. Međutim, kako je film počeo da pati od negativnog publiciteta i pre premijere, Ridli Skot je odlučio da Spejsija potpuno izbaci iz filma. Kako Deadline izveštava, scene sa Kristoferom Plamerom počeće da se snimaju odmah, kako bi datum premijere ostao isti: 22. decembar.

Spejsi je u filmu igrao moćnog milijardera koji je odbio da plati otkup za otmicu svog unuka Džona Pola Getija III. Glumac je na snimanju proveo desetak dana, ali njegovo prisustvo se oseća kroz čitav film iako je većina akcije u ovom trileru vezana za napore majke otetog dečaka, Gejl (Mišel Vilijams) i Getijevog savetnika (Mark Valberg) da oslobode mladog naslednika. Stvari su eskalirale kada je porodica dobila odsečeno uvo kao dokaz da će ga otmičari ubiti ukoliko ne dobiju novac.

Odluku o zameni podržali su i glumci i ekipa filma, na čelu sa producentskom kućom “Sony Pictures”, tako da će i Mark Valberg i Mišel Vilijams pomoći oko novih scena.

Ridli Skot je najverovatnije rešio da napravi ovaj rizičan korak pošto je film izbačen sa prestižnog festivala Američkog filmskog instituta, koji je trebalo da zatvori 16. novembra. On se zabrinuo da bi film mogli da bojkotuju i gledaoci i kritičari i rešio je da žrtvuje Spejsija zarad 800 drugih ljudi koji su učestvovali u produkciji.

Iako daleko najdramatičniji potez, s obzirom na blizinu premijere i potrebe da se menja i čitav promotivni materijal, ovo nije prvi slučaj da su producenti odbili da dozvole da im film ugrozi skandal. To se dogodilo i sa ostvarenjem “Wind River” nad kojim su reditelj Tejlor Šeridan, glumci Džeremi Rener i Elizabet Olsen kao i producenti povratili kontrolu, odnosno preuzeli ga od “Kompanije Vajnstin” posle optužbi na račun Harvija Vajnstina.

Kako Deadline ocenjuje, s obzirom na trenutku klimu u Holivudu, inspiriativno je videti filmske autore koji se bore za moralno ispravne stvari i producente koji im u tome pružaju podršku. Skotov film tako će imati šansu za ravnopravnu borbu na tržištu i potencijalno u sezoni nagrada, što se ne bi desilo da su scene sa Spejsijem ostale netaknute.

Skot je još jednom prilikom u svojoj karijeri morao da snima ponovo neke scene, u filmu “Gladijator”, nakon smrti Olivera Rida. Međutim, te okolnosti su bile znatno drugačije od teške odluke koju je morao da donese u vezi sa filmom “All The Money In The World”.