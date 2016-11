Prodata čuvena haljina Merilin Monro

Čuvena haljina koju je nosila Merilin Monro prodata je 4,8 miliona dolara.

Kultnu haljinu kupio je lanac muzeja “Ripley’s Believe It or Not”.

Ova haljina postala je jedan od najtraženijih predmeta iz života tragično nastradale glumice jer ju je Merilin nosila 1962. dok je američkom predsedniku Džonu Kenediju pevala “Happy Birthday, Mr. President”.

Haljina je bila ponuđena na aukciji na Beverli Hilsu.

– Haljinu boje kože s više od 2.500 ručno ušivenih kristala prodali smo za 4,8 miliona dolara – kažu organizatori aukcije.

Marilin se u njoj pojavila na Kenedijevom 45. rođendanu, a haljina je bila toliko uska da je ušivena na glumici.

Merilin je preminula manje od tri meseca kasnije, a kao zvanični uzrok navedeno je da se predozirala tabletama. Pronađena je mrtva u svom krevetu, a neki i danas tvrde da je reč o ubistvu.