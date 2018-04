Princ Hari odlučio ko će mu biti venčani kum, Britanci oduševljeni njegovim izborom

Glasine da će princ ozabrati upravo starijeg brata za venčanog kuma upravo su potvrđene.

Princ Hari je odlučio da će mu brat, princ Vilijam, biti kum na venčanju s Megan Markl, objavljeno je na službeno na Tviter profilu Kensingtonske palate. Time su potvrđena predviđanja Britanaca koji već mesecima navijaju za takav izbor.

Prince Harry has asked his brother The Duke of Cambridge to be his Best Man at his wedding to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/7TvZ2VlEk2 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 26, 2018

– Vojvoda od Kembridža je izuzetno počašćen i raduje se što će podržati brata – piše u objavi. Hari i bivša američka glumica venčaće se 19. maja u Vindzoru.

The Duke of Cambridge is honoured to have been asked, and is very much looking forward to supporting his brother at St George’s Chapel, Windsor on May 19th. pic.twitter.com/mQ0eh7Q0pR — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 26, 2018

Princ Vilijam će na taj način vratiti svom bratu uslugu. Naime, upravo je Hari bio njegov kum kada se 2011. venčavao sa suprugom Kejt Midlton.