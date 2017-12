Niko nije znao za dramu Robija Vilijamsa: Imao sam krvarenje u mozgu, leva ruka mi se oduzela

Robi Vilijams je u septembru otkazao nekoliko koncerata zbog ozbiljnih zdravstvenih problema koje je imao i zbog kojih je boravio na odeljenju intenzivne nege.

Muzičar je sada po prvi put opisao o čemu se tačno radilo.

– Leva ruka mi se oduzela i pljuvačka mi je neprestano curila sa jedne strane usta. Glava me neprestano bolela i nisam mogao da dišem. Nisam mogao da udahnem kako treba – ispričao je Robi za The Sun i dodao kako su mi lekari posle koncerta u Cirihu koji je održao 02. septembra rekli kako može da nastavi s turnejom, ali on je odlučio da se vrati u London i podvrgne novim pregledima.

U Londonu lekari su obavili pretrage i ustanovljeno je kako ima manje krvarenje u mozgu.

– Sve je bilo vrlo zastrašujuće, jer nisam mogao da utičem na čitavu situaciju. Bio sam zbunjen i preplašen, ali sam znao da sam u dobrim rukama i da će sve biti u redu. Odmah su me poslali na intenzivnu negu. Ležao sam u krevetu i bio sam pun cevčica – prisetio se Robi svojih sedam dana provedenih u bolničkoj postelji.

– Lekari su me neprestano nadzirali i tih sedam dana nisam smeo, ali nisam ni mogao, nikoga da primim u posetu, čak ni suprugu i decu.

Posle izlaska iz bolnice promenio je životne navike i sada vežba jogu i pilates, a umesto sporta i rijalitija sada prati emisije o zdravoj hrani.

– Kada ste na planeti pune 43 godine, u jednom momentu shvatite, da i pored činjenice da imate gotovo sve, ipak niste nevidljivi i neranjivi – rekao je Robi.