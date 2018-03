Na dodeli Oskara svi nominovani dobijaju izuzetno vredne nagrade

Pojedini će sa 90. dodele Oskara večeras otići sa zlatnim kipom u ruci, ali će i oni koji ne osvoje glavne nagrade kući otići sa vrednim poklonima.

Poslednjih 16 godina “Distinctive Assets” osigurava bogate nagrade za sve nominovane, a ne samo za one koji osvoje priznanja. Među tim nagradama ima svega, od vibratora, preko nakita, do luksuznih putovanja. “Utešne” nagrade dobiće svih 25 nominovanih u glumačkim i rediteljskim kategorijama.

Naprotiv, 2016. godine Akademija je tužila kompaniju zbog povrede autorskih prava, ali su se na kraju nagodili. Te godine vrednost svakog paketa iznosila je 230.000 dolara. Danas se ona procenjuje na oko 100.000 dolara.

