Monika Beluči je stigla, 70. Kanski filmski festival može da počne

Večeras počinje 70. Kanski filmski festival. Smotra odličnih filmova, koja će trajati do 28.maja, nastavlja tradiciju započetu 1974. godine. Ceremoniju otvara i zatvara Monika Beluči, koja je prekjuče doputovala u Italiju.

Monika je doputovala u jednostavnoj garderobi, sa minimalno šminke na licu. Očekuje se mnogo od njene večerašnje šetnje crvenim tepihom. Očekuje se jer je revija njenih prethodnih nastupa bila spektakularna.

A revija njenih nastupa počela je 2000. godine kada je prisustvovala promociji filma “Pod sumnjom” Stivena Hopkinsa. Kako je sjajno te večeri izgledala Monika!

Sjajno je izgledala i 2002. kada je kao zvezda filma “Malena” šetala crvenim tepihom. Lepota italijanske dive došla je do punog izražaja.

Eleganciju u ljubičastom pokazala je 2003. godine. Kan je iz godine u godinu željno iščekivao Moniku. Ma koja zvezda da se pre ili posle nje pojavila u južnoj Francuskoj, niko nije uspeo da je zaseni.

Pravo vamp izdanje je priredila 2006. U svim bojama filmska zvezda izgleda odlično, ali u crvenoj je možda i najzavodljivija.

Te 2006. nastala je i jedna od njenih najlepših fotografija iz Kana, na kojoj je u društvu kolege Semjuela L. Džeksona. Publici u Francuskoj predstavili su se kao akteri filma “Marie Antoinette”.

U stilu prave zvezde šetala je i 2008. Ovako izgleda njen čuveni pozdrav sa crvenog tepiha. U crnoj originalnoj haljini je stigla na smotru, a u crno-beloj toaleti je pozirala na glavnoj fešti.

Vatreno crvena bila je njen izbor za narednu godinu. Satenska haljina je izgledala na njoj veoma glamurozno. Na njoj vidimo koliko je ova boja zavodljiva. U crvenom je šetala i njena prijateljica, glumcia Sofi Marso.

Jednu od svojih najzapaženijih kanskih haljina prošetala je 2014. Bilo je to jedno crno modno izdanje, romantično i elegantno.

I evo.. Sati nas dele od 70. Kanskof festivala, na njemu će Monika imati posebnu ulogu, ulogu “Mistress of the Openinig and Closing Ceremonies”.

Veliki spektakl najavila je u septembru prošle godine na konferenciji u Parizu. Pojavila se tada u elegantnom odelu, sa ćerkom Marčela Mastrojanija, Kjarom Mastrojani.

Ovogodišnji predsednik žirija je Pedro Almodovar. Za sutra je nakon ceremonije otavarnja planirana zabava na Madžestik plaži. Na zabavi će nastupiti “Fantasy Live Experience Orchestra” i di džej Dedi Rajton.