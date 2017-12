Met Dejmon: Nikad ne bih dozovolio da mi oduzmu reputaciju, naporno sam je zaradio

Glumac Met Dejmon u poslednjem intervjuu osudio je seksualno zlostavljanje, ali je suptulno iskazao stav da to nije tako strašno kao zlostavljanje deteta ili nešto drugo.

U intervjuu za ABC News koji je preneo B92 dotakao se i goruće teme u Holivudu, navodeći da podržava emancipaciju žena, ali insistira na tome da postoji „spektar ponašanja“ koja se moraju poštovati, a određena od njih nisu dovoljno „loša“ da bi neko izgubio svoj posao i reputaciju.

– Postoji razlika između toga što ćete nekoga štipnuti za zadnjicu i silovanja ili zlostavljanja deteta, zar ne? I sa jednim, i sa drugim ponašanjem se treba suočiti i iskoreniti ih – to nije čak ni upitno. Ali, ne treba ih nikako porediti

Iako je često insistirao na tome da “ne zna previše detalja“ i “ne želi da zalazi u njih“, Dejmon smatra da Luj CK nije trebalo da bude profesionalno uništen zbog optužbi čija se istinitost dovodi u pitanje.

– Trenutno je takva situacija da muškarci odmah moraju da demantuju takve glasine. Ako slučajno preuzmu odgovornost za to što su uradili, njihov život i karijera će biti uništeni

On je uporedio i kako bi bilo pre 10 godina da ga je neka žena optužila za seksualno zlostavljanje.

– Pre 10 godina ovakve stvari su se rešavale drugačije. Neko iznese optužbu, a mene čeka velika premijera. Ok, imam 100 miliona ili imam film koji mi je jako važan, a neko dođe i kaže – ’Met Dejmon me je uhvatio za zadnjicu i zabio jezik u grlo’. Onda bismo otišli na pregovore i napravili nagodbu – ’To će zaseniti premijeru mog filma. Koliko novca želiš?’. Advokati bi sve rešili, a iako to nije istina dogovorili bismo se da se o tome više nikada ne govori. Sada, sa društvenim mrežama to je kao da sipate ulje na vatru. Od trenutka kada je tvrdnja napravljena, više se ne možete izvući. Da se meni to desi, pa makar me koštalo 10 miliona dolara da se narednih 10 godina vučem po sudovima ne bih dozvolio da mi oduzmu reputaciju. Radio sam naporno za nju. I zaradio sam je! Ne možete uništiti karijeru nekome tek tako. Danas više nema nagodbe – čim se tvrdnja iznese u javnost, sve je uništeno, priznao je.

Ipak, kada je novinar rekao da bi nestanak ugovora o poverljivosti bila dobra stvar Dejmon se složio.

–Naravno, mislim da je važno da verujemo svakoj ženi koja izađe sa pričom. Svakoga moramo čuti i saslušati

Osvrnuo se i na poznanstvo sa Harvijem Vajnstinom.

– Svi su znali kakav je lik u smislu da ako idete na sastanak sa njim, on će biti grub i bezobrazan, takva mu je bila reputacija. A on je u takvoj reputaciji uživao jer je pravio najbolje filmove na tržištu. Niko ko je pravio filmove za njega nije znao kakav je on zaista. Svako bi se potrudio da zaustavi, ko god da je on. Ja sam samo znao da nikada ne bih želeo da oženi nekog ko je meni drag. Ali, to je sve bilo rekla-kazala. Jednostavno je bio neprijatan čovek. Zato se niko nije iznenadio. Onda kada čujete ljude koji govore ’Harvi ovo, Harvi ono’… Pa, mislim, pogledajte ga – očigledno je ženskaroš. Zato se nikada nisam družio sa njim, zaključuje.