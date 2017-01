Meril Strip je veličanstvena, a to je dokazala i ovim govorom (video)

Glumica Meril Strip je na dodeli “Zlatnih globusa”, prihvatila nagradu Cecil B. DeMille Award i u govoru spominjala Donalda Trampa, odala počast Keri Fišer, ali sve to upakovano na njen, jedinstven i moćan način.

– Ali ko smo mi, šta je Holivud uopšte? To je samo gomila ljudi iz raznih krajeva – rekla je Stripova, nastavljajući da spominje poreklo glumica Viole Dejvis, Sare Polson, Sare Džesike Parker, Ejmi Adams, Natali Portman i Rut Niga.

Priznata glumica je takođe pokazala i na iznenađenog Rajana Goslinga, “koji je kao i svi fini ljudi, Kanađanin”.

Potom je rekla nešto povodom momenta kada je Tramp naizgled imitiriao novinara koji ima poremećaj u govoru.

– Glumački posao je jedini koji ulazi u život ljudi koji se razlikuju od nas i omogućavaju da osetite kako je to – rekla je ona.

– I ima mnogo, mnogo moćnih uloga ove godine koje rade baš to – srceparajući, empatični posao. Ove godine me je jedna uloga zapanjila. Zarila mi se duboko u srce. Ne zato što je bila dobra – ništa u vezi sa tim nije dobro – ali je bila efektna, i uradila je posao. Publika se smejala. To je momenat kada je jedna osoba koja sedi na najpoštovanijem mestu u zemlji imitirala novinara sa poremećajem u govoru: nekoga ko nije imao tu privilegiju, moć i kapacitet da uzvrati. To mi je nekako slomilo srce i i dalje ne mogu da ga izbacim iz glave jer to nije bio film – bio je stvaran život.

Takođe, Meryl je završila govor potresnim rečima za svoju preminulu prijateljicu Carrie Fisher.

“Kako mi je moja draga prijateljica princeza Leia rekla: “Uzmi svoje slomljeno srce i pretvori ga umetnost”.