Kim Kardašijan prvi put progovorila o detaljima pljačke

Američka starleta Kim Kardašijan, početkom oktobra opljačkana je u hotelskoj sobi u Parizu, a tada su lopovi odneli višemilionski plen. Skoro četiri meseca nakon pljačke, francuska policija je podigla optužniu protiv šest osumnjičenih, a supruga Kanje Vesta prvi put za medije je opisala šta se desilo u noći pljačke.

Kim ne želi da vidi svoje pljačkaše, ali Kanje ima drugi plan

– Čula sam buku i korake ispred vrata. Pitala sam: `ko je tamo?` ali niko se nije javljao – ispričala je Kim i dodala da su u njenu sobu potom ušli maskirani muškarci.

– Jedan muškarac je imao policajsku jaknu, ali nije imao masku. Nosili su crne pantalone i crne čizme. Jedan od njih je imao izražen francuski akcenat i upitao me je za prsten. Onda je pogledao šta imam na noćnom stočiću. Prsten vredi 4 miliona dolara. Ja sam bila samo u bademantilu i ništa nisam imala ispod. Bila sam gola, i užasnuta. Brzo su me vratili u spavaću sobu i gurnuli su me na krevet – rekla je Kim.

Kim Kardašijan može da zaboravi na svoj džinovski prsten

Rijaliti zvezda otkrila šta su joj sve lopovi odneli i šta je imala u kutuji sa nakitom.

– Bile su dve Cartier narukvice, tri Jacob ogrlice od zlata sa dijamantima, minđuše, Loraine Schwarz ogrlica sa dijamantima, bila su i dva prstena od žutog zlata – nabrajala je Kardašijanova svoj nakit koji više nema.