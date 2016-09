Hju Hefner: Voleo bih da su me tabloidi ranije obavestili da sam bolestan!

U toku jučerašnjeg dana američki tabloidi su preneli vest da se čuveni vlasnik “Plejboja”, Hju Hefner, već dugo nigde ne pojavljuje i da je razlog tome što je teško bolestan, ali, istina je malo drugačija…

Kao i svaki moderan “gospodin u (poodmaklim) godinama”, Hju se oglašava putem društvenih mreža, te je nakon vesti o svojoj teškoj bolesti, poručio tabloidima:

– Voleo bih da su me tabloidi obavestili malo ranije ove nedelje o mojoj bolesti. Možda bih otkazao neke planove za vikend – poručio je ovaj devedesetogodišnjak na Tviteru..

I wish the tabloids had informed me a little earlier in the week that I’m sick. I might have cancelled my weekend plans.

