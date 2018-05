Groznica kanske večeri: Džon Travolta plesao sa reperom, ali izgleda da su ga godine sustigle (video)

Objavivši snimak sa svojg koncerta koji je održao tokom filmskog festivala u Kanu, reper 50 Sent (42, pravo ime mu je Kurtis Džekson) je pokazao da su dani “Groznice subotnje večeri” daleko iza glumca Džona Travolte (64), piše Daily Mail.

Reper je na svom Tviter profilu objavio snimak na kom se može videti kako Travolta bezbrižno uživa plešući uz hit 50 Senta “Just a Lil’ Bit”. Groznica kanske večeri: Džon Travolta pokušao da pleše, ali su ga godine sustigle (video)

– Ja i Džon Travolta ludujemo. Kunem se da sam ovde došao samo zbog njega – napisao je 50 Cent.

Kao što se može videti u videu, Travolta evidentno uživa u reperovoj pesmi, međutim takođe je jasno da su ga godine sustigle te da više ne može da izvodi plesne akrobacije po kojima je poznat. Daily Mail sugeriše da ih je Travolta zamenio oku prijatnijim, ali mnogo manje atraktivnim njihanjima u ritmu.

Me and John Travolta partying 😆 l swear l only came out here because of him. pic.twitter.com/naQXTMGnxr

— 50cent (@50cent) May 16, 2018