Filmovi sa najvećom zaradom u 2017: Vin Dizel prvi na listi glumaca

Holivudski glumac Vin Dizel svrgnuo je ove godine svog kolegu Dvejna Džonsona sa prvog mesta liste najisplativijih glumaca sveta u ovoj godini, piše Forbs.

Dizel, kojeg publika trenutno ima priliku da vidi u filmu “xXx: Return Of Xander Cage”, našao na prvom mestu liste glumaca čiji su filmovi ostarili najveću zaradu u 2017. godini. Naslovi u kojima se pojavljivao doneli su bioskopskim blagajnama sveta ukupno čak 1,6 milijardi dolara, prenosi B92.

Zarada od 1,5 milijardi dolara obezbedila je Steni drugu poziciju na listi, čiji se film “Jumanji: Welcome To The Jungle” trenutno prikazuje u bioskopima, dok na trećem mestu nalazi glumica Gald Gadot, zvezda filma “Justice League”, čija su ostvarenja bioskopskim blagajnama donela 1,4 milijarde dolara.

Sledi Ema Votson na četvrtom mestu, čiji du filmovi zaradili 1,26 milijardi dolara, glumac Džoni Dep našao se na petom mestu Forbsove liste, dok su filmovi “Star Wars: The Last Jedi” i “Murder On The Orient Express”, doprineli ukupnoj zaradi od 1,08 milijardi dolara, koja je glumici Dejzi Ridli obezbedila šestu poziciju.

Filmovi Toma Holanda, koji se pojavljuje u “Spider-Man: Homecoming”, zaradili su 888 miliona dolara, pa se tako ovaj glumac našao na sedmom mestu liste, a iza njega slede Kris Prat na osmom mestu i Kris Hemsvort na devetom mestu.

Džon Bojega glumio je u tri filma koja je publika imala priliku da vidi ove godine – “Star Wars: The Last Jedi”, “Circle” i “Detroit”, a zahvaljujući ukupnoj zaradi filmova u kojima se pojavljuje od 800 miliona dolara, zasluženo se našao na desetoj poziciji liste.