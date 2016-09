Džejmi Li Kertis: Bila sam zavisna od tableta protiv bolova

Džejmi Li Kertis koja sa ekrana zrači neverovatnom harizmom, koja nas zabavlja, ume da nasmeje i u najdramatičnijim scenama, suštinski je potpuno drugačija u privatnom životu.



– Ljudi to ne znaju – kaže Džejmi, veteranka horor filmova i napominje – Ja sam kućni tip, izuzetno sam tiha i povučena. Najviše volim da budem sama i da čitam.

Džejmi se dugo godina borila sa preteranom upotrebom lekova protiv bolova i alkoholom. Danas je trezna i ne uzima ništa već punih 18 godina.

– Bila sam kao pravi narkoman. Postala sam zavisna od tableta protiv bolova posle jedne hirurške intervencije, i to je trajalo punih deset godina. Tajno, niko nije znao za to. Vrlo naporno sam radila na sebi da bih ostala trezna, ali i da bih pomogla drugima. Čitav moj život sam svesna da su moji roditelji alkoholičari. To je porodična bolest. Brat mi je preminuo u 20 godini predoziravši se heroinom. Tako da će moje najveće dostignuće u životu biti da ostanem trezna i bez bilo kakvih droga do kraja svog života.

via GIPHY

Džejmi je imala samo tri godine kada su se njeni roditelji razveli. Za nju je to bilo vrlo traumatično:

– Bilo je mržnje, izdaje i stida – seća se ona – naučila sam da budem veoma mirna i tiha. Jer, bilo je toliko gorčine kada bi govorili jedno o drugome, a to je izazivalo u meni veliku patnju.

Pošto je bila najmlađe dete, Džejmi je mislila da je rođena da bi “spasila” brak svojih roditelja.

Kada se brak njenih roditelja raspao, Džejmi je mislila da je ona kriva, da nije ispunila “misiju”.

– Šta mislite zašto sam gutala te tablete sve ove godine? Razvodili su se 11 puta. To nije ni malo lepo, ali to je život i nije bio ni malo lak.

Uprkos svom teškom detinjstvu i životu, Džejmi sebe opisuje kao “radosnu osobu” koja se nakon dugotrajnih terapija ugnezdila u dug i lep brak i ima dvoje divne i odrasle dece.

Zvezda koja je karijeru započela sa 19 godina u horor klasiku “Noć veštica” koji joj je doneo dva zlatna globusa, kaže da nikada nije želela da bude slavna i da bude holivudska glumica.

– Svaki posao koji sam dobila je zato jer mi se jednostavno tako namestilo. Moja ambicija je bila ravna nuli – objašnjava ona.

– Ne želim ništa. Jer, ne želim ništa što nisam dobila, a sve što imam je pravi blagoslov. Imam porodicu, nešto novca u banci, imam smisla za humor… i, što je najvažnije, trezna sam! – ispričala je ova divna glumica za thedailybeast.