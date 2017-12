UNIQA prijatelj izložbe “Refrakcija identiteta” akademske slikarke Maše Đuričić Džudžević

UNIQA osiguranje prijatelj je izložbe “Refrakcija identiteta” akademske slikarke Maše Đuričić Džudžević. Ova jedinstvena izložba portreta spaja klasičnu umetnost i najsavremeniju tehnologiju – zahvaljujući projektu VR All Art kompanije „Digital Mind“ svi posetioci imaće priliku da kroz virtualnu realnost „prošetaju“ kroz galeriju i vide i njena druga dela.

– Ponosni smo što imamo priliku da podržimo sprsku likovnu scenu i budemo deo jednog ovako originalnog umetničkog iskaza. Veoma nam je drago što je UNIQA osiguranje tokom 11 godina koliko posluje na tržištu Srbije prepoznata kao svojevrsni mecena brojnim kulturnim projektima. Verujemo da će ova izložba privući mnogo pažnje kako među ljubiteljima slikarstva tako i ljubiteljima novih tehnologija, izjavila je Sonja Marić, direktor sektora za marketing i PR UNIQA osiguranja.

Maša Đuričić Džudžević diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu u klasi profesora Gordana Nikolića. Do sada je održala 6 samostalnih izložbi i bila učesnik nekoliko grupnih projekata.

– Želeli smo da pokušamo da spojimo konvencionalni prikaz dela u galeriji s dugom tradicijom i nešto sasvim novo i zanimljivo. Posetioci, pored izloženih dela, imaju priliku da pogledaju i radove koji ovde nisu izloženi i koji u bliskoj budućnosti neće biti izlagana u Beogradu – ali kroz virtualnu realnost uz pomoć najsevremenije VR tehnologije. Mislim da će virtualne ture uskoro postati legitimni način predstavljanja umetničkih dela bilo kojeg žanra. Portreti su moja glavna tema i omiljeni teren za rad. Inspiraciju pronalazim veoma lako, od same sebe pa do stvari koje čitam i gledam. Ne trudim se da se bavim oslikavanjem fizičkog izgleda neke ličnosti niti same sebe ili pisaca ili drugih javnih linosti koje sam do sada slikala. Zanima me da nađem emociju i raspoloženje i to što kod mene izazivaju ljudi, na koji način me potresaju, raduju, uznemiruju i na koji način se ja sama osećam u ovom svetu u kojem živim. To je za mene prosto lako, izjavila je Maša Đuričić Džudžević.

Za izložbu „Refrakcija identiteta“ Milica Lapčević, umetnica i novinarka u kulturi, u svojoj kritici istakla je: „Maša Đuričić Džudžević nas poziva na prolazak kroz geološke slojeve ljudskog lika, na oporo, dramatično i zanosno putovanje, na čijem kraju je svakako avangardni vizuelni zaključak“.

Izložbu Maše Đuričić Džudžević možete pogledati u galeriji SULUJ, Terazije 26 sve do 25. decembra 2017.

UNIQA osiguranje je kompanija koja se godinama unazad ističe po svojoj podršci i ulaganju u umetničke projekte i projekte očuvanja kulturne baštine, kako u Srbiji tako i u jugoistočnoj Evropi