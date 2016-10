Laguna na 61. Međunarodnom sajmu knjiga

Kalendar izdavača u Srbiji počinje i završava se u oktobru. Tako i knjige brojimo između dva Sajma. Ovog puta izbrojali smo 500 knjiga, od čega čak 300 novih naslova.

Laguna je tokom 2016. godine još jednom potvrdila da je lider u regionu kada je reč o izdavaštvu. Tome u prilog idu brojna priznanja i nagrade. Pre svega, Laguna se pored izdavača iz Francuske i Sjedinjenih Američkih Država našla među tri izdavača u konkurenciji za najboljeg na svetu na Londonskom sajmu knjiga, što je najveće priznanje za jednog izdavača sa naših prostora.

Laguni je pripala godišnja nagrada Privredne komore Beograda “Beogradski pobednik” za natprosečne rezultate u privređivanju, razvoju i doprinosu uspešnosti beogradske i srpske privrede u protekloj godini. Izdavačka kuća Laguna zadovoljila je i sve kriterijume za dobijanje statusa superbrenda Srbije 2015–2016, zasnovanog na tri glavne osobine: prepoznatljivost i ugled, dugogodišnja doslednost i pouzdanost, kao i korporativna odgovornost, odnosno odgovorno poslovanje. A posebno smo ponosni na projekat imenovanja knjižara u lancu Delfi, koje nose imena najvećih srpskih pisaca. Projekat je započet u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu grada Beograda, ali su podršku pružile i lokalne samouprave u gradovima u kojima se nalaze Delfi knjižare.

Knjige u izadnju Lagune ponele su veliki broj uglednih i važnih književnih nagrada. Najpre je Dragan Velikić krajem prošle godine za svoj roman „Islednik“ po drugi put dobio Ninovu nagradu, a isti roman je prethodno ovenčan Vitalovom nagradom i nagradom Kočićevo pero, dok je Velikić dobio i Kočićevu knjigu za celokupno književno stvaralaštvo. Početkom godine Vladimir Kecmanović je za roman “Osama” dobio nagradu Andrićevog instituta, kao i nagradu “Pečat vremena”, postao je Vitez srpske književnosti zahvaljujući knjizi “Nemanjići – U ime oca”, dok je na Sajmu knjige u Banjaluci žiri za ocenu izdavačke produkcije dodelio nagradu “Liplje” za savremenu književnost Laguni za knjigu „Osama“. Svetislavu Basari je izmakla Ninova nagrada, ali je za roman “Anđeo atentata” dobio nagrade “Biljana Jovanović” i “Isidora Sekulić”. Ljubica Arsić je za roman “Rajska vrata” dobila nagradu “Stevan Sremac”, a Vule Žurić “Andrićevu nagradu” za knjigu priča “Tajna crvenog zamka”. Veliku pažnju mladih čitalaca privukla je “Urnebesna fizika” koju su napisali Svetislav Paunović, Branko Stevanović i Igor Kolarov, koja je zatim dobila nagradu “Neven” za najbolju knjigu u kategoriji popularna nauka.

Laguna je u prethodnih godinu dana objavila veliki broj važnih knjiga nobelovaca: “Černobiljsku molitvu” Svetlane Aleksijevič, “Smrt na sandalovom kocu” Mo Jena, “Papinu kći” Darija Foa; zatim “Usku stazu ka dalekom severu” Ričarda Flanagana koja je dobila Bukerovu nagradu za 2014. godinu. Laguna je deo velikog internacionalnog projekta Hogart Šekspir u okviru koga veliki svetski pisci ponovo interpretiraju Šekspira, a sve povodom 400 godina od smrti čuvenog pisca. Do sada je objavljena knjiga “Procep u vremenu” Dženet Vinterson koja je ponovo ispričala “Zimski bajku”.

Posebnu pažnju u protekloj godini privukla je bojanka za odrasle “Tajni vrt” Džohane Basford, a ljubiteljima je Laguna spremila i čudesnu “Začaranu šumu”.

Godinu je obeležila i trilogija Jelene Bačić Alimpić “Kazna za greh“ koja je postavila nove rekorde čitanosti.

Nove knjige

Na predstojećem Sajmu knjiga Laguna će predstaviti knjigu nobelovke Svetlane Aleksandrovne Aleksijevič “Poslednji svedoci”. Ovo je druga knjiga iz umetničko-dokumentarnog ciklusa “Glasovi utopije” koja pruža čitaocima nesvakidašnja svedočanstva dece koja su preživela Drugi svetski rat, transponovana u vrhunsku književnu formu. Još jedan nobelovac, Mario Vargas Ljosa, objavio je novi roman “Pet uglova”. Kako sam autor kaže, “zamisao o ovom romanu otpočela je slikom dve gospođe, prijateljice, koje jedne noći nenadano doživljavaju erotske senzacije. Zatim se ta zamisao postepeno pretvorila u detektivski roman, gotovo triler, a triler se preobrazio u svojevrsni mural peruanskog društva u poslednjim mesecima ili sedmicama Fuhimorijeve i Montesinosove diktature. Dopala mi se ideja da priča bude nazvana Pet uglova, kao četvrt koja na neki način predstavlja simbol Lime, Perua, a takođe i razdoblja u koje je smeštena ova priča.”

Laguna je pokrenula i novu ediciju Netopija u okviru koje će biti objavljeni naslovi koji se bave internetom i savremenim digitalnim tehnologijama. “Darknet” je već postao hit, a čitaocima će biti zanimljiva i “Silicijumska dolina” Kristofa Kezea, koja nam donosi odgovor na pitanje kako su nastale i na kojim tehnološkim i ekonomskim principima počivaju najveće savremene korporacije – Fejsbuk, Gugl, Amazon, ili Epl – i kako da se sa njima izborimo.

Najčuvenija špijunka XX veka Mata Hari glavna je junakinja najnovije drame “Špijunka” Paula Koelja i prevod na srpski jezik čitaoci mogu da očekuju na Sajmu knjiga. Ovo je izuzetan portret jedne žene, zasnovan na neobjavljenim dokumentima i istinitim događajima. Kroz avanture Mate Hari Koeljo je ispričao sasvim modernu priču.

Gošća na štandu Lagune na Sajmu knjiga biće Danjan Čen, jedna od najpoznatijih književnica današnje Kine. U saradnji sa Prosvetom, Laguna objavljuje njenu knjigu “Šangajska princeza” koja je prodata u million primeraka samo u Kini. Kroz sudbinu svoje junakinje, Danjan Čen govori i o istoriji Šangaja, jednog od najdinamičnijih gradova sveta, ekonomskog i kulturnog centra NR Kine, kineskog prozora u svet kroz vekove. Ova knjiga je i jedna od retkih autentičnih biografija koja govori o strahotama Kulturne revolucije.

Svi ljubitelji Jua Nesbea na Sajmu knjiga moći će da pronađu deseti roman iz serijala o inspektoru Hariju Huleu, “Policija”.

Bridžet Džouns je ime koje prepoznaju na svim meridijanima, njena beba će joj pomutiti slavu. “Beba Bridžet Džouns” je nova knjiga Helen Filding u kojoj se Bridžet Džouns, voljeni Solista i svetski fenomen, vraća sa trudničkim stomačićem. Nakon niza situacija svojstvenih našoj Bridžet konačno ona ostaje u drugom stanju – ali ne baš onako kako je planirala. Njenu trudnoću prate: pečeni krompiri sa sirom, čudnovati saveti Pijanih Solista i Srećnih Majki, potpuni haos na ultrazvuku i vežbe priprema za porođaj, razuzdano ponašanje i romantika, radost i očaj. A nad svim tim se nadvija i oblak neprijatnosti koje donosi pitanje: ko je otac?

Samo mesec dana posle originala, Laguna je prvi svetski izdavač koji predstavlja knjigu “Tramp – Cela priča” koju potpisuju novinari i urednici Vašington posta na čelu sa Markom Fišerom i Majklom Krejnišem. Pouzdana, provokativna i dobro istražena biografija Donalda Trampa daje kompleksan portret čoveka koji bi mogao postati sledeći predsednik Sjedinjenih Američkih Država.

Važan projekat u Laguni je i serijal o Nemanjićima koji pišu Vladimir Kecmanović i Dejan Stojiljković. “Nemanjići – U ime oca” prva je knjiga trilogije o Stefanu Nemanji, a uskoro će se pojaviti i druga knjiga trilogije “Nemanjići – Dva orla”, priča o ratniku koji je postao državnik.

Još jednu knjigu Svetlane Velmar-Janković Laguna će predstaviti na ovogodišnjem Sajmu. Iz zaostavštine neumornog hroničara beogradske prošlosti izranjaju “Zapisi sa dunavskog peska”, još jedna knjiga literarnih minijatura, dragocenih zapisa o Beogradu i savremenicima Svetlane Velmar-Janković.

“Andrićeva lestvica užasa” je nova knjiga Svetislava Basare u kojem se duhovito i britko obračunava sa srpskom mitomanijom, katalog sveopšte jugofobije ali i srpskog šovinizma zaklonjenog iza paravana jugonostalgije.

Od autora bestselera “Simeonov pečat”, “Jovanovo zaveštanje”, “Dosije Bogorodica” i “Teslina pošiljka” stiže novi triler u kojem se nastavljaju novinarske i istraživačke avanture Novaka Ivanovića. Vanja Bulić je napisao “Vizu za nebo”, onespokojavajući roman o tabloidnoj Srbiji koja je zagazila u nemoral, krv i bezakonje.

Pisac, savetnik za lični razvoj, instruktor meditacije i reiki majstor, Ivana Kuzmanović, svojim čitaocima je podarila još jednu knjigu koja će ih povesti ka boljem životu. “Knjiga ličnih promena” svoju premijeru će imati na Sajmu knjiga a u njoj ćete pronaći pojašnjenja najčešćih problema i prepreka u vašem životu, ali i preporuke kako da ih uklonite; njihova delotvornost potvrđena je u praksi – kako kroz lično iskustvo autorke, tako i u životima klijenata sa kojima radi kao lajf kouč. Uz 80 kartica ličnih promena, koje idu uz knjigu, vaše nesvesno vodi vas do novih uvida, do spoznaja koje podstiču suštinsko menjanje, jer prepreke su u nama, na istom mestu gde su i rešenja.

“Miris neba” je nova knjiga Isidore Bjelice koja će vam pružiti neodoljivu priču i odgovor na pitanje kako da vas život toliko ne boli i ne povređuje.

Za sve ljubitelje igrica, Laguna predstavlja knjigu “Pokemon GO – Sveobuhvatni vodič za igru” u kojoj se kriju tajne, trikovi i saveti u vezi sa aplikacijom o kojoj svi pričaju!

Uroš Petrović je napisao novu knjigu! “Marta Smart i Vašar zagonetki” (roman u zagonetkama)! Spremite se, zelenokosa devojčica pronalazi čudesnog prozirnog leptira – tajnu pozivnicu za Vašar zagonetki. Očekuje je 30 novih misterija. Ako pobedi rivale, sledi joj velika čast da postane ono što nikome iz Ginkove ulice nikada nije uspelo!

Srđan Dragojević nastavlja priču koju je započeo slikovnicom “Kakagrad”. U novoj knjzi “Kakakralj”, koju je ilustrovao Nemanja Ristić, devojčica Veca saznaće kako su junaci došli na rođendan Kakakralja i kako je Kakica postala nešto najlepše na svetu! “Kakakralj” je urnebesno duhovita slikovnica koje će pomoći roditeljima da pomognu svojim mališanima da lakše prebrode prelazak sa pelena na nošu.

Znate već kako je to kad mama ode na poslovni put i prepusti tati da brine o svemu. Ostavi mu dugačak, dugačak spisak obaveza. A najbitnija je da OBAVEZNO KUPI MLEKO. Nažalost, tata to zaboravi. I zato narednog jutra mora da skokne do radnjice na uglu pre doručka, a ovo je priča o tome zašto mu je trebalo toliko vremena da se vrati iz kupovine u knjizi “Srećom, mleko…”, koju potpisuju Nil Gejmen i Kris Ridl.

Pisci

Jedan od razloga zašto čitaoci vole Sajam knjiga jeste i mogućnost da se sretnu sa svojim omiljenim piscima. Na štandu Lagune u Hali 1 svoje knjige potpisivaće Vedrana Rudan, Danjan Čen, Svetislav Basara, Dragan Velikić, Dragoslav Mihailović, Vuk Drašković, Vanja Bulić, Ljubivoje Ršumović, Vladimir Arsenijević, Vladimir Kecmanović, Dejan Stojiljković, Jelena Bačić Alimpić, Srđan Dragojević, Dr Nele Karajlić, Lazar Ristovski, Lazar Džamić, Ivana Kuzmanović i mnogi drugi pisci.

Popusti

Sve posetioce štandova Lagune u halama 1 i 4, kao i štanda Delfi u Hali 4 očekuju veliki popusti!

Pored uobičajenih sajamskih ili članskih popusta koji idu do 20%, na koje ste već navikli, na štandovima Lagune ove godine spremili smo veće količinske popuste, pa će tako za kupovinu 3–5 knjiga važiti dodatni popust od 10%, 6–8 knjiga – dodatni popust od 15%, i za kupovine preko 9 knjiga – dodatni popust je 20%.

Spremili smo i sjajne akcije! Pojedine enciklopedije će biti jeftinije za 50 odsto, a imaćemo i popularne akcije: 3 knjige za 299 dinara, 3 knjige za 499 dinara i 3 knjige za 999 dinara.

Delfi knjižare

I ove godine, na štandu najvećeg lanca knjižara na Balkanu, Delfi, u Hali 4 pronaći ćete sve knjige na jednom mestu, dakle Sajam u malom. Posebnu ekskluzivu doneće najnovija svetska izdanja na engleskom jeziku.

Na štandu Delfi knjižara tokom Sajma važiće i popust od 15% prilikom kupovine do 4 knjige, popust od 20% prilikom kupovine od 5 do 8 knjiga i popust od 25% prilikom kupovine 9 i više knjiga. Ukoliko posetite Delfi štand sa flajerom sa Laguninog štanda, na ove popuste imaćete i dodatnih 5% popusta. Ovi popusti važiće za sve knjige, domaće i strane, osim za knjige čije su cene snižene na akciji 30% i 50%, kao i za Lagunine naslove na koje ne ide popust.

Poseban popust od 50% važiće za veliki broj domaćih i stranih izdanja, knjige Paula Koelja u Paideinom izdanju, kao i za pojedine naslove izdavača Stubovi kulture i Profil knjiga i za odabranih 100 Laguninih naslova.

Pripremamo i akciju 5 za 999, koja ponovo obuhvata i knjige na srpskom i knjige na engleskom jeziku..

Ekskluzivni gift program će takođe biti snižen za 15%.

Banca Intesa: partner Lagune i knjižara Delfi

Banca Intesa, koja tradicionalno korisnicima svojih kreditnih kartica pruža više, partner je Lagune i na predstojećem Sajmu knjiga. Tokom trajanja 61. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu klijenti Banke imaće priliku da na Lagunina izdanja ostvare popust ukoliko svoje kupovine budu izmirivali MasterCard, American Express ili Visa kreditnim karticama Banca Intesa. U periodu od 23. do 30. oktobra ove godine njih očekuje 20 odsto popusta na maloprodajne cene naslova izdavačke kuće Laguna, a specijalna pogodnost odnosiće se kako na transakcije plaćanja u celosti, tako i na plaćanja do 6 mesečnih rata bez kamate. Povoljnija kupovina biće dostupna na štandovima Lagune i knjižara Delfi u halama Beogradskog sajma za vreme trajanja sajma knjiga, kao i do kraja godine u navedenim knjižarama..