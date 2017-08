Hello! vam poklanja

“Hello” uvek misli na svoje čitaoce! Bilo da ste zaljubljenik u modu, brižljivo vodite računa o nezi svog tela i lica, uživate u dobroj knjizi i filmu, ili vam je potreban savet kako da se izborite sa svakodnevnim problemima, oplemenite život i poboljšate zdravlje, “Hello” je uvek tu da vas obraduje vrednim poklonima!

Osvojite tri Avon parfema

TTA mirisna kolekcija – inspiracija za svaku priliku

Otkrij tajnu novih mirisnih nota za vrelo leto

Leto je vreme za male radosti i užitke – duge noćne izlaske, hladne kafe sa sladoledom, lagane i lepršave haljine, vino uz romantične zalaske sunca. Pripremajući se za osvežavajući koktel sa drugaricom, ili elegantnu večeru sa partnerom, potrebno je pažljivo odabrati i mirisne note koje će upotpuniti svaku tvoju kombinaciju i ujedno omogućiti da se osećaš sveže i zavodljivo u svakoj prilici. Zato će Avon TTA mirisna kolekcija postati tvoj idealan saveznik za svaku, jer je svaki miris posebno dizajniran i obogaćen cvetnim notama koje savršeno odražavaju dobro raspoloženje i ističu ono najlepše u tebi.

Ekskluzivna strana leta

TTA My Everything za nju i njega, nove zvezde jedinstvene TTA kolekcije otkriće ti sve čari vrelih letnjih noći. Zahvaljujući mirisnim cvetnim notama koje preovladavaju, tvoj partner i ti zračićete posebnom energijom na kojoj će vam svako pozavideti. Elegantna aromatična mešavina poput čistog zlata i bogati cvetni miris ekskluzivan poput dijamanta koji se krije u novim bočicama, pružiće vam svežinu i eleganciju tokom romantičnih noći.

Lepršavost tokom vrelih jutra

Šaputavi orijentalni miris živopisnih nota zlatne maline i nežne breskve pružiće ti TTA Tomorrow parfem koji ćeš obožavati. Cvetna nota će te učiniti ženstvenom i primećenom i idealno će oslikati tvoj nemirni duh i energiju kojom zračiš. Obuci svoju omiljenu odevnu kombinaciju, stavi naočare za sunce i uživaj u kafi tokom sunčanih jutra sa drugaricom.

Iskoristi svaki dan

TTA Today parfem sa osvežavajućim notama leptir cveta, soka kaktusa, buketa hibiskusa i cveta narandže u mešavini sa indijskom sandalovinom učiniće svaki tvoj dan posebnim i vrednim pamćenja! Potrudi se da pored svih obaveza uvek nađeš vreme da ugodiš sebi i imaš svoje male rituale i sigurni smo da ćeš na kraju dana reći – danas je bio lep dan!

Sve navedene parfeme možeš pronaći i naručiti u Avon brošuri koja važi od 17. avgusta do 6. septembra, kao i putem sajta www.avon.rs i to po specijalnoj ceni od 1.590 dinara. U ovom periodu dva nova mirisa – TTA My Everything za nju i njega možeš dobiti i u posebnom setu po ceni od 2.790 dinara.

Ukoliko želite da osvojite Avon parfem, ostavite komentar na našoj Fejsbuk stranici.