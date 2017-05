Digital Day 2017- Kupci u digitalnom svetu

Najveća i najznačajnija regionalna konferencija posvećena digitalnom i interaktivnom marketingu, Digital Day, koja jeodržana juče u Domu omladine Beograda, okupila je eminentne predavače i zemlje i regiona koji su govorili o trgovini na internetu.

Connected Shopper

Tema ovogodišnje konferencije „Connected Shopper“ približila je publici aktuelne industrijske trendove, najbolje metode, praksu i iskustva u oblasti digitalnog marketinga. Od stručnjaka koji se bave istraživanjem tržišta, predstavnika regulatornih tela i telekomunikacionih operatera i menadžera velikih kompanija, preko kreativnih direktora i analitičara, do uspešnih preduzetnika koji stoje iza velikih i rastućih kompanija – Digital Day 2017 je pokrio sve: od teorije i edukacije do analize i prakse.

Uvodno predavanje održala je Sanja Lalević Cvetković, predsednica Skupštine IAB Serbia i Digital Media Manager u kompaniji Direct Media. Ona je publici predstavila ADEX 2016 istraživanje o digitalnom tržištu Srbije. Trendovi porasta nestandardnog formata, video i nativnog oglašavanja prate globalne trendove, a godišnji rast tržišta u periodu 2015 -2016. iznosio je čak 17,6 %, sa ukupnom vrednošću od 23,7 miliona evra. Očekivano, poraslo je i mobilno oglašavanje, za skoro 250% više u odnosu na prošlu godinu, za šta najveću zaslugu imaju društveni mediji, a naznake su da će se ovaj trend nastaviti i tokom ove godine.

Srbija je digitalna!

Nakon ovakvog uvoda u narednim predavanjima publika je imala prilike da sazna da 12% internet korisnika Srbije koristi blokere reklama, ali i da je Srbija na istom putu na kojem je Velika Britanija bila pre deset godina. Iako je opšte mišljenje da Srbija nije prihvatila digital u opštem smislu, Jonathan Francis iz Google Zoo tima je rekao da smo u velikoj zabludi. Naši korisnici posećuju portale sa vestima 27% više od Britanaca, i čak 10% više vremena provode online, ali zbog jače ekonomije u Velikoj Britaniji se na digitalne reklame troši oko 100 puta više. Korisnici u Srbiji su prihvatili digitalno tržište, pa je potrebno da neko obavesti oglašivače o tome.

Svi žele podatke o kupcima

Da bismo poslovali u digitalnom svetu, koji nije ograničen fizičkim barijerama, potrebno je poštovati i regulative o zaštiti podataka o korisnicima. General Data Protection Regulation (GDPR) je regulativa koju će uskoro morati svi da poštuju, a kojom će korisnici morati da daju pristanak za prikupljanje podataka, kao i da imaju transparentan pristup podacima i onome za šta se oni koriste. Sve ovo dobija novu dimenziju kada shvatite da je upravo prikupljanje podataka i profilisanje kupaca budućnost digitalnog marketinga – šansa da se kupcu ponudi prava reklama u pravo vreme.

Svet je u permanentnom beta stanju

Za panel na temu transformacije poslovanja i postavljanja digitalnog poslovanja kao osnove tražila se stolica više, jer je panel okupio predstavnike telekomunikacionih operatera, relevantne govornike iz oblasti digitalnog marketinga i velikih preduzeća. Svi su se složili da digitalna transformacija ne sme biti projekat, već redizajn postojećih poslovnih procesa, kako bi poslovanje bilo u korak s okruženjem.

-Agilan pristup implementacijama novih platformi je bitan da kompanija ostane u trendu, rekao je Predrag Ćirković, direktor kompanije SAP West Balkans. Milan Simić, CIO Telekom Srbija je rekao da je telekom industrija u poslednjih nekoliko godina prošla kroz ozbiljne transformacije, da su promenjena pravila igre i da strategija podseća na japansku strategiju: otvorena borba na svakom frontu. Nemanja Žilović iz Telenora misli da nova igra tek počinje jer je za uspešno poslovanje ključna brzina prihvatanja i postavljanja novih trendova.

-Ako nisi uplašen, onda si u problemu, onda si već zakasnio. Totalna paranoja može da vas spase da budete u prednosti. Moramo to shvatiti i ponašati se u skladu sa tim, zaključio je kreativni strateg Lazar Džamić.

Jedini način funkcionisanja u ovom turbulentnom okruženju je po rečima Nemanje Žilovića

-Prepoznati potrebe i investirati u novi model poslovanja u trenutku kada sve već funkcioniše savršeno. Baš tada treba kreirati trendove i nove modele,a to u praksi deluje kao da menjate sve motore avionu u letu, bez sletanja-

Panelisti su se složili da je budućnost kojoj nema alternative potpuno drugačiji način učenja, organizovanja, zajedničkog rada i permanentnog usavršavanja. Treba prihvatiti haos kao permanentno stanje.

Smisleni sadržaj na svakom koraku

O vrednosti mobilnog poslovanja, transformaciji sadržaja, njegovom konzumiranju i uticaju društvenih mreža govorila je i Katrzyna Paliwoda iz kompanije Facebook.

-Živimo u IV industrijskoj revoluciji, sa pažnjom publike od 3 sekunde, sa previše podataka svuda oko nas, rekla je Katrzyna i dodala da niFacebook pre sedam godina nije imao mobilnu strategiju, čak su predvideli da mobilni telefoni neće biti popularni. Sada je sve što rade mobile first, pa onda desktop. Kao hladan tuš publici odjeknula je rečenica da marketari često pogrešno koriste Facebook reklamiranje, jer uprkos popularnom mišljenju klikovi ne podstiču prodaju. Sadržaj i kreativnost su bitniji, kao i strategija plasiranja, posebno na mobilnim uređajima.

Kvalitet pažnje na mobilnom telefonu je mnogo veća, nego na bilo čemu drugom. Transformacija bitnih stvari ide od fiksnih ka pokretnim stvarima, a kreativnost je mnogo bitnija od budžeta. Katrzyna nam je odala tajnu i rekla pet ključnih elemenata uspešnog sadržaja: Sliku učiniti pokretnom, kad god je to moguće; ne zaboraviti na format videa, posebno zbog sadržaja na pametnim telefonima; napraviti video koji je super i bez zvuka; iznenaditi publiku, biti nestandardan; reklama mora da bude dobro tempirana da bi došla do svoje publike.

Ljudi su “data hotspotovi”

Programmatic&e-commerce, je tema kojoj je predavanje posvetio Hossein Houssaini, iz marketinške kuće Havas. Novo doba poslovanja nije zaobišlo ni marketinške kuće, pa je promena dosadašnjeg pristupa dovela do programmatic poslovanja. Tranzicijom sa starih poslovnih modela došli smo do demonstracije, uključivanja i osnaživanja kupaca, kao ključnih elemenata pristupa publici. Praćenjem aktivnosti, navika i ponašanja kupaca kreiraju se profili koji omogućavaju da isporučimo dobru reklamu u pravo vreme. Dolazimo do toga da će nas velike kompanije i marketinške agencije znati bolje nego naša porodica. Novi algoritmi i taksonomije su budućnost koja omogućava da iz ogromne količine podataka izvedemo dobre zaključke koji će nam omogućiti da bolje plasiramo reklame na obostrano zadovoljstvo.

Koraci do uspešne e-trgovine

Drugi panel bio je posvećen iskustvima izrade, lansiranja i negovanja e-commerce poslovanja i proveo nas je kroz ključne korake kroz koje su prošli pojedinci i kompanije koje stoje iza najuspešnijih portala u Srbiji poput kupujemprodajem.com, idealno.rs, mojapijaca.rs i mozzartbet.net.