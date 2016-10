Sanja Kužet otvoreno: Nemanja i ja smo početkom naših dvadesetih bili u emotivnoj vezi

Voditeljka muzičkog takimičenja “Zvezde Granda” Sanja Kužet po drugi put će postati majka. Lepa trudnica, majka sedmogodišnjeg sina Andrije, kojeg je dobila u prvom braku, i njen partner Nemanja Živojinović, direktor marketinga domaćeg predstavništva kompanije “Pežo”, krajem februara postaće roditelji dečaka. Dvogodišnju skladnu vezu sa dve godine starijim izabranikom, sa kojim već godinu dana deli i životni prostor, ljubomorno je čuvala od očiju javnosti.

U trenutku kada neizmerno uživa u najvećoj životnoj radosti zbog saznanja da će ponovo postati majka, ophrvana najlepšim emocijama, tridesettrogodišnja Beograđanka odlučila je da ekskluzivno za magazin “Hello!” progovori o izabraniku svog srca.

Na početku razgovora, lepa voditeljka otkriva kako podnosi trudnoću i kako je budući otac reagovao na vest da će dobiti sina prvenca.

– U prvom tromesečju nije bilo nikakve razlike u odnosu na prvu trudnoću, imala sam mučnine, bila sam malaksala i zamarala sam se, ali to je uobičajeno. Kako sam uveliko ušla u peti mesec imam utisak da sam više trudna nego što jesam, ako mogu tako da kažem. Telo je mnogo brže prepoznalo ovo drugo stanje, promene su brže. Nemanja i ja planirali smo potomstvo i imali smo sreću da se u toj ulozi ostvarimo kada smo to najviše želeli. Kockice su se poklopile i što se tiče poslovnih i privatnih planova. Zaista smo bili presrećni kada smo saznali da ćemo postati roditelji, on prvi, a ja po drugi put. Nemanja je presrećan što će se ostvariti u ulozi oca, polako mu se sležu utisci i mislim da je iz dana u dan sve više svestan da će postati tata.

Kako je vaš sin reagovao na vest da će dobiti brata?

– Andrija je bio mnogo srećan. On je i ranije postavljao pitanja o bratu i sestri, pa kada je dobio potvrdu da će se to i desiti, oduševio se. Možda je malo više navijao za sestru, jer su u našoj užoj porodici sve muška deca, ali brzo je to prihvatio. Srećan je i razuman, i ima osećaj za moje stanje koliko može u njegovom uzrastu. Pričamo o svemu što nas čeka, naravno teorija je jedno, praksa nešto drugo, ali mi se svi zajedno pripremamo za taj najlepši događaj.

Da li ste već odabrali ime?

– Još nismo. Verujem da će se do porođaja neke stvari iskristalisati i da ćemo u tim prvim satima posle rođenja odlučiti. Do tada ćemo, naravno, pričati na tu temu, ali za sada nemamo jednoglasnu odluku.

U javnosti su se pojavili napisi da ne planirate brak sa Nemanjom. Da li je to tačno?

– Nemam ništa protiv braka, ali smatram da je poenta suštinski odnos dvoje ljudi, a ne u formi. Svakako da Nemanja i ja želimo i planiramo da jednog dana obavimo i tu lepu stvar, kada osetimo da je trenutak za to, i da sa porodicom i prijateljima napravimo jednu dobru zabavu tim povodom. Tako da je moj odgovor – da, udaću se po drugi put.

Maštate li o romantičnoj prosidbi i venčanju?

– Uopšte ne maštam o tome, znam samo da će to biti dobra zabava shodno onome što Nemanja i ja volimo.

Čime vas je Nemanja osvojio? – Jedna informacija koja nije poznata javnosti je da smo mi početkom naših dvadesetih bili u emotivnoj vezi. Kada smo se deset godina kasnije ponovo našli, preskočili smo taj uvod, upoznavanje i predrasude koje su prisutne među ljudima, tako da je sve bilo mnogo lakše. Kroz to naknadno upoznavanje jedno drugo smo uverili koliko smo zreliji i, što je jako važno, profesionalno ostvareni, i mislim da je to bilo ključno. Jednim pogledom potpuno se razumemo bez prevelikog objašnjavanja i gubljenja energije na sve što je sporedno.

Kako se vaš partner slaže sa vašim sinom Andrijom?

– Između njih dvojice je sve odmah leglo energetski, što je jako važno, i s vremenom se samo nadograđivalo, a svakako da će tek da se nadgrađuje. Oni imaju prijateljski odnos pun ljubavi, ali su granice jasno postavljene. Ono što mi se jako dopalo jeste autoritet koji je Nemanja uspeo da izgradi u odnosu sa Andrijom. Poštuje ga i voli, i to su za mene dve najvažnije stvari.

Koliko je Andrijin otac prisutan u njegovom odrastanju i kako reaguje na odrastanje sina sa drugim muškarcem?

– On je sve vreme prisutan u Andirjinom životu, njih dvojica imaju izgrađen odnos koji vrlo lepo funkcioniše. Ono što je meni najvažnije je da moj sin odlazi srećan da se vidi sa ocem i tako se i vraća. U poređenju sa tim sve ostalo gubi na važnosti.

Sa ove tačke gledišta, kako gledate na period kada ste bili samohrana majka i čime biste ohrabrili žene i devojke koje se nađu u toj situaciji? – Ne bih želela da neko stekne utisak da sam ja zbog toga neka vanserijska žena, jer je mnogo onih koje su u istoj situaciji. Nažalost, sve je više samohranih majki i to je rezultat svakodnevice u kojoj živimo. Ono gde sam ja poklekla i što mi je bilo teško je što se moj scenario koji sam gradila nije ostvario kako sam ga zamislila, nego se promenio. To moje prvo veliko razočaranje i neuspeh u ostvarenju ciljeva i snova, kada sam to želela, zapravo je ono što mi je najteže palo. Samo iskustvo samohrane majke za mene nije bilo toliko teško, jer sam imala podršku roditelja, imala sam posao i obrazovanje, što mi je pomoglo da se okuražim na odluku da sama podižem svoje dete i stvari uzmem u svoje ruke.

Postoji li nešto što vam u ovom trenutku nedostaje za apsolutnu sreću ili upravo u njoj uživate?

– Uživam u ovoj svojoj divnoj svakodnevici. Naravno da i dalje postoje određene stvari, neke želje i planovi za budućnost, ali sada sam povukla ručnu i trudim se da uživam u ovom stanju i trenutku, fokusirana na ono što nas očekuje, a to je dolazak novog člana porodice, čemu se svi zajedno neizmerno radujemo.