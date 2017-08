Zašto Cecu nismo videli u bikinju ovog leta: Ne postoji kutak gde možete da uživate u privatnosti

Folk diva Ceca Ražnatović otkrila je za magazin Hello! zašto ovog leta nismo imali prilike da je vidimo u kupaćem kostimu.

– Verovali ili ne, nisam se još okupala ni na bazenu, ni u moru. Ne postoji nijedan kutak gde možete da uživate u privatnosti, tim pre što su svuda predstavnici brojnih medija – otkrila je Ceca za naš magazin .

Ipak, kad god ima predah od profesionalnih obaveza pevačica otputuje u svoju kuću na Kipru. Na svako putovanje ona priznaje da nosi i po nekoliko kofera jer joj se čini da su joj sve stvari potrebne.

– Ništa me ne pitajte, sve mi treba, kao da se selim. U šali kažem da je to jedan od razloga što sam kupila kuću na Kipru. Sada na more putujem sa pasošem i novčanikom- poručila je Ceca u intervjuu za magazin “Hello”.