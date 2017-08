Verica Rakočević: Veljko i ja ne letujemo skupo, dovoljno nam je što se volimo

Srpska kreatorka ne pati od toga da se odmara na skupim mestima, pa je sa mužem Veljkom Kuzmančevićem sedam dana provela u kampu Platanici, a zakup ih je koštao manje od minimalne plate u Srbiji.

Verica Rakočević i njen suprug Veljko Kuzmančević i ove godine rešili su da letuju u Grčkoj, ali ovog leta su prošli toliko jeftino da niko ne bi rekao da su oni pripadnici srpskog džet-seta. Vericu i Veljka je kamp Platanici kraj Sartija na Sitoniji, gde su bili stacionirani, koštao svega 140 evra! U razgovoru za “Blic” Verica je otkrila detalje letovanja.

– Bili smo veoma zadovoljni. Prezadovoljni! Samo što sam imala reviju u Kotoru, pa nam je to malo poremetilo planove. Veljko je bio toliko ljubazan i divan, da je pristao da skratimo odmor i da putujemo 1.500 kilometara do Kotora da bi meni učinio. Bili smo u kampu Platanici, koji nije skup uopšte, naprotiv veoma je jeftin, a savršen je. To je najlepše mesto na planeti. Mi smo sa našim kamperom iz Srbije poneli i motor, pa smo od kampa išli u Sarti da se hranimo, pošto nismo kuvali u kampu. Tu smo jeli ribu. Veljko je doduše jeo giros, ja ne volim, ja sam jela ribu – rekla nam je Verica, i priznala da ih je smeštaj koštao manje od minimalne srpske plate.

– Kamp je savršen, perfektno čist, jako pristojna cena. To je bila smešna cena. Kampovi se kreću od 20 do 50 evra po danu, nas je koštalo 140 evra za sedam dana. Mi ne letujemo skupo. Nama je dovoljno što se nas dvoje volimo, što uživamo jedno u drugom i što uživamo u odmoru. Skupe stvari nas ne interesuju. To smo proživeli. Prošle godine smo kampovali i ove, ali mislim da je bilo dosta. Sad malo idemo na skuplja mesta. Kad muž dobije honorar od filma na kojem radi, onda idemo na Maldive, obećao mi je. Verovatno negde u januaru. Red je da plaća malo duže destinacije. Hvala bogu, u mogućnosti je, pa ćemo ići i malo dalje – pohvalila nam se kreatorka.