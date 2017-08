Stevan Anđelković: Redovno posećujem trke, to je moja velika strast

Posle duže muzičke pauze, Stevan Anđelković nedavno je objavio dva nova singla. Prvo je pesmom “Pilula tona” pobrao odlične kritike, a potom je numerom “Šta voziš” napravio pravo iznenađenje. Saradnja sa Aleksandrom Milićem Milijem očigledno ga vodi u potpuno drugom smeru od onog u kome je išao na početku muzičkog puta, a pravi zaokret na toj trasi tek sledi. To je razlog zbog čega ovog leta ostaje na vrelom beogradskom asfaltu, posvećen radu na novom albumu, koji će jesenas predstaviti publici.

– Prezadovoljan sam reakcijama na nove pesme, publika ih je odlično prihvatila i drago mi je da prepoznaje to što radimo. Važno mi je da je shvaćeno da je u pitanju nešto potpuno drugačije, što nam je i bio cilj. Dopadaju mi se komentari na “Jutjubu” i na društvenim mrežama da sam novi i drugačiji, a tek ćemo pokazati šta smo uradili – odlučan je Anđelković, uveren da će veliki trud koji ulaže u novu muzičku priču, ali i imidž uopšte, dati sjajne rezultate.

– Leto provodim radno, u studiju. Sa Milijem završavam pesme za album, koji smo radili sa Marinom Tucaković. Neću da zvučim neskromno, ali očekivanja su mi velika jer ulažemo ogroman trud i maksimalno smo posvećeni. U dilemi smo da li da pesme predstavljamo jednu po jednu ili da ih objavimo sve odjednom, ali tu odluku ćemo doneti u narednom periodu. Do Nove godine sigurno ćemo predstaviti sve pesme. Jeste se malo odužilo, jer dugo već pripremamo novi materijal, ali ja sam po prirodi strpljiva osoba i na prvom mestu mi je kvalitet. Mislim da smo uspeli da napravimo nešto drugačije, što je u današnje vreme prilično teško, ali smo uvereni da je nama to pošlo za rukom. Ne žurimo nigde. Sada sam fokusiran na spot za pesmu “Šta voziš”, art-vork se već zavrteo, a spot je u postprodukciji, tako da će uskoro biti prikazan. Leto je vreme kada se dosta nastupa, pa nas i to malo usporava, mada sam neke koncerte i žrtvovao zbog studijskog rada koji mi je prioritet, ali na kraju će sve to imati smisla.

Od kada se pre trinaest godina pojavio u “Zvezdama Granda”, u javnosti je gajio imidž dobrog dečka, mirnog i nenametljivog. Novom slikom i tonom pokazuje se u potpuno drugačijem svetlu, a za “Hello!” otkriva da van scene vodi dinamičan život.

– Nikada nisam mnogo govorio o privatnom životu i zato javnost nije uspela da me upozna i iz tog ugla. Obožavam, recimo, nešto ekstremnije sportove, poput skijanja na vodi, vožnje kros-motora i brzih automobila. Redovno posećujem trke, to je moja velika strast. Još u detinjstvu me je to privlačilo, odrastao sam interesujući se za automobile i motore, ali nisam mnogo pričao o tome. Akcenat sam uvek stavljao na svoje pesme, ali u eri interneta publika voli da na “Fejsbuku” i “Instagramu” gleda kako provodite to neko vaše vreme i shvatio sam da je ljudima interesantno što se i time bavim.

Osim što vodi računa o izboru pesama za novi album, jednaku pažnju posvećuje i fizičkom izgledu, svestan koliko je to u njegovom poslu važan faktor.

– Idem u teretanu i treniram boks, prija mi da sam u kondiciji. U ishrani ne preterujem, u smislu da ne vodim previše računa, hranim se onako kako mi prija, nemam neki strog režim jer se dosta trošim i na treninzima. Ne opterećujem se time.

Dok on peva, trenira i opušta se brzom vožnjom kroz krivine auto-staza, njegova verenica Nataša se sa porodicom odmara u Grčkoj, praveći pauzu od priprema za venčanje koje ih očekuje na jesen.

– Možda ću uzeti nekoliko slobodnih dana od studijskog rada da i ja malo odem na more. Nedostaje mi Nataša, naravno, ali navikli smo da je zbog mog posla leti tako – kratak je pevač, koji ne voli mnogo da priča o emotivnom životu, ali je što se tiče svadbenog čina bio malo rečitiji.

– Trenutno sam maksimalno usredsređen na pripremanje novih pesama, dok sam pripreme za venčanje u potpunosti prepustio lepšoj polovini. To je njen fah i potpuno sam opušten po tom pitanju jer znam da će sve biti kako treba. Nataša se odlično snalazi u organizaciji, a i ženama je to blisko. Naravno, tu sam za sve što je potrebno uraditi, uključen sam i pomažem, ali ne vodim glavnu reč – uz osmeh završava pevač.