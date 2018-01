Stefan Živojinović: Pesma ‘U drugom životu’ napisana je za moju prvu ljubav od koje sam se nažalost rastao

Pred Novu godinu, Lepa Brena je podelila sa svima novi spot za pesmu “Boliš i ne prolaziš” i najavila dokumentarac “Lepa Brena: Godine Slatkog greha”, koji je u tri serijala prikazan na televiziji Prva. I ostali članovi porodice Živojinović su bili zauzeti u toku prošle godine, a posebno se istakao uspeh njenog sina Stefana koji se krenuo maminim stopama i izdao već tri pesme.

– Objavio sam tri pesme do sada – letos je bila ‘Druga liga’, pre jedno mesec i po ‘Dva ludaka’ i evo sada nova pesma koja se zove ‘U drugom životu’ – istakao je Stefan za Mondo i dodao da mu je velika čast što je imao priliku da najnoviju pesmu predstavi publici kroz seriju “Ubice mog oca”.

– Neizmerno sam zahvalan za tu priliku. Nekako se sve to spontano desilo. Muziku je radio Braja, a tekst su pisali on i moj brat Filip Živojinović koji se pokazuje iz dana u dan da je stvarno veliki umetnik. Pre dve godine sam tu pesmu dobio od njih na poklon, a napisali su je za moju prvu ljubav od koje sam se nažalost razišao zbog obaveza i nekih drugih stvari. Onda sam čekao pravu priliku da prezentujem tu pesmu. Pevao sam je na nekom slavlju gde se Gaga Antonijević (reditelj serije Predrag Antonijević) oduševio i bilo mu je drago da neko tako mlad uopšte se bavi narodnom muzikom i da želi da snima. Stvarno, hvala im na prilici – poručio je on.

Stefan je otkrio da ga često sustižu emocije kada gleda radove svoje mame, a uspehu oba svoja roditelja roditelja se neizmerno raduje i svaki slobodan trenutak koristi da provede sa njima…

– Nekako su se skupile emocije nakon svega što se desilo prethodne godine, pa šta god da smo gledali i radili, sve vreme sam se suzdržavao da ne zaplačem. Mislim, malo je i glupo da pričam o tome, ali tako je. Gledali smo nedavno ovaj poslednji spot i opet mi krenule suze, pa sam se povukao nazad da ne misle da sam poludeo, a kad sam prišao posle, vidim plače i tata i svi ostali. Tako da, dobro je, nije do mene (smeh).

– Mnogo mi je drago i toliko sam ponosan, ne mogu rečima da opišem tu sreću koliko mi je drago, jer ja znam kroz šta su sve prošli. Stalno sam uz roditelje i gledam svaku priliku da iskoristim da budem sa njima, jer znam koliko je vreme kratko. Tako da, znam šta su sve prošli u one sitne detalje i koliki su borci, pa zato i izbijaju iz mene te emocije. Moja mama sve ovo zaslužuje jer je takav radnik, profesionalac, takav talenat…

Njegova mama se već zacrtala u istoriji muzike naših prostora, ali Stefan ima “skromne” planove za budućnost:

– Ja stvarno volim muziku više od bilo čega i nekako to najviše me ispunjava i najsrećniji sam dok pevam kada vidim druge ljude da se vesele… To me ispunjava – kada vidim da je drugima lepo zbog nečega što ja radim. Meni je to stvarno i više nego dovoljno, voleo bih što više lepših i kvalitetnijih pesama, koje su urbane i gađaju emocije.