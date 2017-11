Stav Zorane Jovanović o braku uzburkao strasti: Žena treba da prati svog muškaraca, a ne on nju!

Modna blogerka i spisateljica, Zorana Jovanović, ima armiju svojih obožavaoca, fanova, a mahom se u toj grupi nalaze tinejdžerke i malo starije devojke…

Moderna, drugačija i neko ko samostalno zarađuje, Zorana je verovatno poslednja osoba za koju biste pomislili da je vrlo konzervativnih shvatanja kada je reč o braku, vezama i porodici.

U jednom od svojih vlogova, Zorana je izjavila kako je za devojku najbitniji muškarac i da on treba da joj bude prioritet u životu. Ova izjava je samo pokrenula lavinu komentara gde su je kritikovali zbog takvog stava.

– Pratim te jako dugo i stvarno si mi super, ali imam par primedbi. Zašto moraš u svakom videu spominjati Danijela? Pričaš o patikama, a ti se nadovežeš pričom na njega, pričaš o torbama, opet neki bespotrebni komentar u kojem spominješ njega… Mislim da nije uredu što njega stavljaš ispred sebe, imaš li ti devojko samopoštovanje? – samo je deo komentara koji je izazvao Zoranin odgovor.

Zorana je odlučila da na kritike odgovori, a njen stav o braku, odnosu muškarca i žene će mnoge veoma iznenaditi:

– Svako vodi svoj život, ovo je moj kanal i moj život i spominjaću svog dečka koliko god ja to želim. Ja mu nikada u životu ne bih tražila da odbaci svoju karijeru, jer smatram da je on muško i da je njegova karijera bitnije od moje. Ja svoj posao mogu da radim odavde, ali da ne mogu, ne bi bio smak sveta što sam zatvorila vrata svojoj karijeri zarad porodice… Svako ima svoje prioritete u životu, ja ću njega pratiti na kraj sveta, jer svaka žena treba da prati svog muškarca, a ne on nju.

Muškarci koji to rade su besposličari, papučari i pijavice, i nijedan od njih ne treba da očekuje da će žena da ga izdržava. A žena ima puno pravo da očekuje to, jer podiže decu i brine o njemu, a ako ima vremena pored toga da radi, to je bonus. Sigurno neće ona da rinta, a on da menja pelene i kuva ručak, ako ti voliš takve muškarce to je tvoj problem! Pozdrav i sve najlepše!

Nemoj pogrešno da me shvatiš, ja još uvek nisam u braku i izdržavam samu sebe, ali govorim generalno koji je moj stav po pitanju braka – zaključila je Zorana, devojka 21. veka, napomenuvši da je više devojaka koje razmišljaju kao ona u svetu bi bilo manje razvoda i manje samohranih majki, a da zlobne komentare ostavljaju žene koje nisu sebi umele da izaberu pravog muškarca?