Srđan Predojević: Shvatio sam da na svakih sedam godina menjam poslodavca

Prelazak Jovane Joksimović i Srđana Predojevića sa Televizije “Pink” na TV “Prvu” jedan je od najvećih transfera u poslednjih deset godina na malim ekranima.

Voditelj otkriva kako je došlo do ove odluke, da će na novoj frekvenciji biti urednici, kao i to da će pored Jutarnjeg programa raditi još jednu emisiju na dnevnom nivou.

– Pored Jutarnjeg programa, mi ćemo raditi na još jednoj dnevnoj emisiji. Dobili smo vrlo visoko zvanje što se tiče pozicije u toj kompaniji. Nas dvoje ćemo biti urednici dnevnog programa te televizije. Baš se radujem novim izazovima. Ovo mi je jedan televizijski botoks koji će dugo da me drži – kaže Srđan za “Blic” i priznaje da mu je bila potrebna promena.

– Shvatio sam da na svakih sedam godina menjam poslodavca. Bio sam sedam godina na B92, pa isto toliko na RTS-u i sada na “Pinku”. Kada smo razgovarali sa direktorkom “Prve”, rekao sam joj da može da računa na nas, ali samo u narednih sedam godina. Svaki put mi je prijala promena jer dolaze nove ideje, druga energija i drugi način razmišljanja koji čoveka nadograde i podmlade. Nisam baš u cvetu mladosti pa mi treba malo neke sveže energije i pristupa – kroz osmeh priča Predojević i otkriva kako je došlo do ovog transfera.

– Kao i svaki put, neočekivano i nenadano. Splet okolnosti koji se nameste u vasioni. Jedan najobičniji telefonski razgovor sa poslovnom ponudom zbog koje vi ne spavate jednu noć, a onda donesete odluku. Zanimljivo je to da Jovana i ja imamo jedno drugo kao glas razuma pa nam je lakše da prelomimo. Nas dvoje se tešimo stalno, kao blizanci smo i velika smo podrška jedno drugom.

Srđan kaže da sada, nakon što su potpisali ugovor s “Prvom”, slede meseci realizacije.

– Jedina stvar na kojoj sam insistirao jeste to da ne počnemo sa emitovanjem odmah. Sada sledi proces rada na tom projektu, moramo da dogovorimo termin, uređenje studija i koncepciju koja će se menjati u odnosu na ono što smo radili. Nadam se da ćemo negde u aprilu početi sa emitovanjem. S druge strane i Jovana mora da se organizuje, ona žena ima troje male dece u kući i ima svoje prioritete koje ja potpuno razumem – kaže voditelj, dok Jovana još uvek ne želi da priča.

Srđan kaže da je rastanak od “Pinka” i vlasnika te televizije Željka Mitrovića bio težak.

– Bilo je veoma emotivno zato što je Željko izvanredan poslodavac i pre svega dobar čovek. Mi nikada nismo imali s njim nikakve sporne stavove niti povišen ton, čak potpuno suprotno. Za razliku od našeg poslodavca na RTS-u Aleksandra Tijanića, s kojim se nismo slagali pa je rastanak bio lak, sa Željkom je bilo teško. Sećam se, on uvredi mene na osnovu mesta u kojem sam rođen, a ja uvredim njega zbog izgleda i taj razgovor se tako završi. U ovom slučaju je drugačije jer imate čoveka koji vam je omogućio sve. Bilo mu je teško objasniti zašto nam treba promena, ali na sreću on je to razumeo iako to nije njegov programski interes. Mi smo se na kraju izljubili tri puta u obraz. On je mlad čovek od koga sam mnogo toga naučio o našem poslu, koji je komplikovan. Žao mi je što se ta saradnja prekinula.