Snežana Dakić: Muškarce plaši što sam obrazovana i jaka na rečima

Povezane vesti



Voditeljka Snežana Dakić tvrdi da nema običaji da prilazi muškarcima i otkriva da je kao javna ličnost stalno izložena predrasudama.

-Nemam običaj da prilazim muškarcima. Ukoliko neko dobro izgleda, nemam problem da uputim kompliment ali nije damski da ja prilazim. Muškarci su već dovoljno prestravljeni činjenicom da sam jaka na rečima i da sam javna ličnost. Njih plaši to što sam obrazovana. A to ih u isto vreme i privlači. Možda vam ovo zvuči pretenciozno, ali to je činjenica i istina. Još kada bih bila neka ratnica, Amazonka, to bi ih oteralo načisto.

Kod nas je problem što muškarci i žene robuju predrasudama, pa važi ono pravilo da se treba držati ponašanja koje neće da provocira te predrasude. Kao javna ličnost stalno sam izložena predrasudama. Baš zato treba da podsetim da sam svoju poznatost i priznatost stekla ozbiljnim, dugogodišnjim radom i obrazovanjem, a ne prijatnom spoljašnošću i izraženim oblinama. Zato ne volim kada me posmatraju kroz kliše “voditeljke” ili današnjih javnih ličnosti – iskrena je Snežana.