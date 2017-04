Slobodan Ćustić: Ljubav je pitanje odluke, neće sama od sebe da opstane

Povezane vesti



Jelena i Slobodan Ćustić iščekuju četvrto zajedničko dete, a poznati par otkriva na kakve je sve prepreke naišla njihova ljubav, ali i šta je tajna njihovog odnosa.

Jelena i Slobodan otkrivaju da su se prepoznali čim su se sreli.

–Znala sam sve i pre nego što smo se sreli. Neobjašnjivo je. Susret je to samo potvrdio. Osećaj je bio kao da se već dugo poznajemo, priča Jelena, dok Slobodan dodaje da iluzija nije bilo.

–U tome su me sprečile moje godine. Tada sam bio nešto stariji od Jelene pa sam drugačije sve to gledao… a nisam razmišljao o braku, nikada. Ljubav je najvažnija i ljubav je pitanje odluke, neće sama od sebe da opstane. Ljubav je bokor ruža, ako se redovno i sa pažnjom održava, živeće, priča Ćustić.

Slobodan je od Jelene stariji više od dve decenije, ali nijedno od njih dvoje se ne osvrće na to niti im razlika u godinama smeta.

–Kod Slobodana me je privukla njegova harizma, sloboda i lakoća postojanja i življenja. Snažna, nepokolebljiva volja i veseo duh. Iskre radosti koje su mu stalno tinjale u očima i osmeh koji je uvek imao bez rezerve, ispričala je Jelena i dodala da ljudi o svemu imaju predrasude pa je tako bilo i u njihovom slučaju.

–Predrasude uvek postoje, ljudima ne treba naročit razlog. Razlika u godinama je večita tema, ne samo u našem slučaju, mada je potpuno nejasno zašto. Ljudsko biće je određeno godinama jednako koliko i ulicom u kojoj živi. Voli se čovek, a ne broj. Voli se duša, a ona nema godine. Oni kojima su godine važne, govore o sebi i svojim strahovima, ograničenjima. Slobodanu i ime govori da je – slobodan, a i ja sam osoba bez predrasuda, oslobođena i neopterećena nametnutim “normama” i “pravilima, čvrsto ističe Jelena.

Njihova ljubav je velika, kao i poštovanje koje imaju jedno za drugog, ali tu su uvek i neke sitnice koje umeju da iznerviraju, kao i u svakoj drugoj vezi.

Izbaci me iz takta kad Slobodan ujutru pusti glasnu muziku. To je jedino oko čega se ne slažemo nimalo! On ujutru može kolo da igra, a ja prvih sat vremena ćutim i treba mi tišina i mir”, kroz smeh otkriva Jelena, koja je po četvrti put u drugom stanju. Saznanje o dolasku još jedne bebe ih je, kako kažu, dodatno usrećilo.

Ne može dete da učvrsti brak. Dete je onakvo kakav je brak – to je lepo rekao i Vladeta Jerotić i ne postoji ništa tačnije od toga. Ako otac i majka međusobno nemaju dobar odnos, ne može ni dete biti stabilno i harmonično. Dete u lošem braku može samo da ispašta, ali da ga učvrsti – nikako. Naš brak je stabilan zbog međusobnog poštovanja, razumevanja i prihvatanja, bez insistiranja da se ono drugo u bilo čemu promeni.

–Kao i svaki prethodni put, kad smo saznali na licu nam se pojavio osmeh dobrodošlice. Najlepše doziva najlepše. Zato sreću uvek samo prigrlimo još jače, ističe Jelena, dok nam Slobodan otkriva kako je izgledao trenutak kad su saznali lepe vesti.

–Pogledali smo se, nasmejali i poljubili, ako se dobro sećam, kaže Ćustić, koji čeka svoje šesto dete.