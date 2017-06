Slavlje po meri šampiona: Kako je proteklo momačko veče Miloša Teodosića

Miloš Teodosić će u nedelju stati na ludi kamen sa Jelisavetom Orašanin, a pre dva dana se sa prijateljima oprostio od momačkog života u Drinskoj kući.

Košarkaš Miloš Teodosić organizovao je momačko veče daleko od Beograda, a za potrebe uživanja u još nekoliko dana slobode zakupio je celu luksuznu vilu na Drini. Kako saznajemo, kuća i imanje su bili pod nezapamćenim merama obezbeđenja, čisto da nepozvani i neželjeni gosti ne bi mogli da svrate i pokvare slavlje.

Drinska kuća, kako se zove objekat, velelepna je građevina na obali ove reke. Urađena je u staklu, ima nekoliko nivoa i ogroman bazen i sve je bilo podređeno Teovim željama za slavlje tokom vikenda.

– Teo se odlično proveo sa prijateljima. On nije želeo da mu iko pokvari momačko veče pa je angažovao obezbeđenje. Pilo se i veselilo do kasno u noć, a svi gosti su bili odlično raspoloženi. Teovi drugari su za njega pripremili posebno iznenađenje koje ne mogu da vam otkrijem šta je u pitanju. On je sve vreme bio raspoložen i sve je proteklo u najboljem redu – kaže za “Blic” dobro obavešten izvor.

Teodosić je pre nekoliko dana stigao u Beograd, a pre nego što se odvojio od buduće supruge, svaki slobodan trenutak je provodio sa njom i njenim ljubimcem Ljubicom. Dok je Teo sa drugarima slavio, Jelisaveta je ostala u Beogradu i nije zapostavila poslovne obaveze. Ona je uveliko radila na predstavi koja je zaokuplja do venčanja.

Miloš Teodosić i Jelisaveta Orašanin reći će sudbonosno da u nedelju u Beogradu. Za proslavu je rezervisan ekskluzivni restoran na Senjaku, a njegov kum će biti fudbaler Marko Pantelić, dok je Jelisavetina kuma njena drugarica iz školskih dana Dijana. Glumica je iznajmila agenciju koja će dekorisati restoran, a njena želja je da sve bude u beloj boji i sa mnogo cvetnih aranžmana. Pozvano je oko 200 gostiju, među kojima su uglavnom mladi.