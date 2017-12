Savet Stevana Anđelkovića muškarcima: Veridba uozbilji čitavu priču, vezi da neku drugu dimenziju

Povezane vesti



Od kada se pre više od decenije pojavio na muzičkoj sceni, Stevana Anđelkovića prati imidž dobrog dečka opasnog glasa. Izuzetan talenat prvo je pokazao kao finalista prve sezone “Zvezda Granda”, a potom i saradnjom sa Emirom Kusturicom, koji mu je poverio glavnu ulogu u operi “Vreme Cigana”. Da je mnogo više od fantastičnog vokala publiku je ove jeseni podsetio u šou-programu “Tvoje lice zvuči poznato”, u kojem iz nedelje u nedelju oduševljava veštim transformacijama.

Dvadesetdevetogodišnji pevač važi za jednog od vodećih favorita ove sezone.

– Jedno sasvim novo iskustvo za mene. Do sada nisam imao priliku da imitiram druge, uglavnom sam bio svoj. Drago mi je da mi to “leži”, jer se zaista dobro osećam u formatu “Tvoje lice zvuči poznato”. Prija mi atmosfera, učesnici su sjajni, družimo se međusobno i često se van scene dešavaju neke komične situacije. Stekao sam neke nove prijatelje. I to se ne odnosi samo na nas koji smo na sceni već i na ljude koji su iza kamere, među kojima ima sjajnih profesionalaca izuzetno posvećenih onome što rade. To je još jedna lepa strana ovog profesionalnog izazova. Drago mi je što sam ga prihvatio. Jeste da oduzima mnogo vremena, ali za mene je ovo pre svega, i pored velike odgovornosti, sjajna zabava.

A post shared by Tvoje Lice Zvuči Poznato (@tlzpsrb) on Nov 12, 2017 at 1:15pm PST

Stevan se rado priseća početaka u muzičkom takmičenju u kojem je imao velike šanse da ponese titulu pobednika i postane prva “Zvezda Granda”. Mada je i tada sve zavisilo od glasova drugih ljudi, kaže da je neuporedivo kada vaš talenat ocenjuje publika u odnosu na to kada se nađete pred žirijem u kojem sede ostvarene poznate ličnosti.

– Ne doživljavam sebe kao takmičara, nemam takav odnos prema žiriju. Ovo je šou humanitarnog karaktera u kojem se iz nedelje u nedelju dobro provodimo i otkrivamo neku našu novu stranu, testiramo koliko daleko možemo da idemo i šta smo sve u stanju da uradimo. To je i fizički i psihički trening. Svaka transformacija je priča za sebe i komentari žirija, odnosno njihove ocene, imaju drugačiju pozadinu. Doduše, i ovde sam, kao nekada u “Zvezdama Granda”, usredsređen na to da svaki moj nastup bude što bolji i da sve bude na visokom nivou, koliko god je to moguće.

Koliko je dobar u tome najbolje govore komentari žirija, koji mu u svakoj epizodi upućuju pregršt komplimenata. Ipak, mnogi su obratili pažnju na rečenicu koju su Aleksandra Radović, Andrija Milošević i Branko Đurić Đura izgovorili više puta – da je vanserijski talent, sa kakvim se do sada nisu susreli.

– Svi učesnici imaju karijeru. Neko duže, neko kraće. Takođe, svi imamo neki svoj put i publiku. Ja sam radio veliki broj ozbiljnih stvari, kao pevač “Granda” proputovao sam ceo svet, a tu je i saradnja sa Kusturicom, zbog koje sam godinu dana živeo u Francuskoj. Sada sarađujem sa Aleksandrom Milićem Milijem i njegovom produkcijom “Miligram”, što je još jedna ozbiljna referenca u mojoj karijeri. I kada mi neko, uz sve to, kaže da me ranije nije čuo, verujem da je zaista tako. Stvari idu svojim tokom i svestan sam da neki ljudi nisu ispratili moj rad, pogotovo jer smo iz različite muzičke priče. Nemam problem kada mi se to kaže, nisam sujetan. Ispunjen sam i ostvaren u skladu sa svojim parametrima. Najvažnije mi je da radim onako kako osećam i mislim da bi trebalo, ma kakav odjek to imalo.

Stevan Anđelković: Ako bih dobio zanimljivu glumačku ponudu, prihvatio bih je

Jedan od razloga za to što ga deo publike do sada nije upoznao u pravom svetlu je i činjenica da se drži podalje od medija, što je donedavno bio njegov manir. Ipak, povratak pod svetlost reflektora popularnog televizijskog projekta vratio ga je u žižu javnosti, sa čime se, za razliku od početka karijere, sada lakše nosi. Svestan da je platio danak mladosti i neiskustvu, od smernog mladića postao je odvažan muškarac, spreman da se uhvati u koštac i sa tom vrstom pažnje koju popularnost nosi.

– Oduvek sam imao stav da želim da budem poznat po svojim pesmama, da me ljudi zbog toga vole i da mi se karijera bazira na profesionalnom radu, a nikako na onome što radim privatno. Ugledao sam se na neke starije pevačke asove i verovao da mogu da gradim ime isključivo na taj način. Ali danas je drugačije vreme, publiku interesuje kakvi ste van scene, vole da budu upućeni i u taj segment vašeg života.

Iz ove perspektive, na pragu tridesete godine, kada se osvrne i sagleda odluke koje je donosio, kaže da bi neke prilike bolje iskoristio.

– Dobijao sam svakojake ponude i ukazivale su mi se različite šanse. Da sam tada bio u nekim zrelijim godinama, kao što sam sada, možda danas ne bih živeo ovde. Dok sam sarađivao sa Kusturicom strani reditelji nudili su mi da ostanem u Francuskoj i da tamo gradim karijeru. Međutim, ja sam u tom trenutku imao ugovor sa “Grandom” i moj život je bio u nekom drugačijem “filmu”. Nisam imao nikakvu kočnicu, da me ne shvate ljudi pogrešno, ni sopstvenu, ni od tadašnjih saradnika ili izdavačke kuće. Jednostavno, imao sam mnogo posla i nisam pridavao pažnju takvim ponudama. Ali ne kajem se ni zbog čega, sve to gledam kao jednu dragocenu životnu lekciju iz koje sam nešto naučio.

Usredsređen na putanju koju je odabrao za ovaj period života, odlučan je da karijeru nastavi u smeru kvalitetnih pesama, koje će u prvi plan staviti njegov senzibilitet i na publiku preneti specifičnu emociju.

– Želim da snimam lepe pesme, u kojima će do izražaja doći emocija koju imam u glasu. Ali nije mi problem ni da eksperimentišem komercijalnim zvukom, kakav dominira u poslednjoj pesmi koju sam uradio sa Milijem. Kada sarađuješ sa tako ozbiljnim producentom i kompozitorom, prepustiš se viziji koju ima. To su ljudi koji te vide na određen način i koji kroje tvoje muzičko odelo. Ja sam se maksimalno prepustio i rezultat su dve pesme, jedna balada i druga nešto bržeg ritma sa rep deonicama. Trendovi su tu da se prate, važno je prilagoditi se tržištu, ali suština mora da bude u emociji koju pesma budi. Kakav god ritam da ima. Sada imam u planu nešto novo, radim na tome, ali trenutno mi učestvovanje u emisiji “Tvoje lice zvuči poznato” oduzima mnogo vremena i energije, tako da ću sačekati da se projekat završi da bih se na miru posvetio drugim stvarima.

Stevan Anđelković: Bilo mi je teško da prevalim preko jezika: “Hoćeš li da se udaš za mene?”

Osim što je posvećen karijeri, pažnju poklanja i verenici Nataši, koja mu je najveća podrška. Pevač je oduševljen razumevanjem koje izabranica pokazuje za njegov trenutni životni tempo, zbog čega su i planovi za venčanje stavljeni na čekanje.

– Nas dvoje živimo zajedno i ona dosta trpi zbog ovog mog angažmana, jer sam retko kod kuće. Trudi se da mi maksimalno olakša neke stvari. Što se tiče planova za svadbu, nas dvoje smo i ovako okej, nema razloga da žurimo. Kada budemo imali vremena za organizaciju, posvetićemo se tome tako da nam ne predstavlja opeterećenje, već zadovoljstvo. Dugo smo zajedno i nema potrebe da nešto radimo reda radi. Želimo da se tome maksimalno posvetimo i zato ćemo sačekati da se sve kocke poklope. Prvenstveno zbog moje devojke, jer za mene taj čin nije nikakav dokaz ljubavi. Moj stav je da se ljubav dokazuje svakodnevno, a ne samo tog dana.

Iako je pre godinu dana zaprosio svoju izabranicu, pevač je nastavio da je oslovljava kao devojku. Taj svoj tihi bunt objašnjava kao protivljenje stavljanju emocija u bilo kakav kalup.

– Nikada nisam razumeo te formalnosti u odnosu dvoje ljudi. Meni ništa ne znači to kako ćemo se nas dvoje oslovljavati, već kakav odnos suštinski imamo. Ali činjenica je da se on dosta promenio od kada smo se verili. Mislim da devojke postanu sigurnije u to što imaju sa vama, naročito kada ste dugo zajedno, tako da je moj savet muškarcima koji su u dužim vezama da se odluče na taj korak. Veridba nekako uozbilji čitavu priču, svemu da neku drugu dimenziju. Srećan sam što sam to uradio jer je Nataša prava žena za mene i moj životni partner u pravom smislu reči.