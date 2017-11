Olga Danilović: Novak je moj prvi idol i zauvek će biti moj omiljeni igrač

Srpska teniserka Olga Danilović u intervjuu otkriva šta je osetila kada je dobila poziv za Fed Kup tim, zašto joj je Đoković idol.

Od nje se narednih godina očekuje mnogo toga. Ima 16 godina i trenutno je 363. na svetu. Igrala je i na WTA turniru u Limožu, ali je uspešnija na ITF turnirima.



-Sećam se kada sam prošle godine u Antaliji osvojila i singl i dubl, a otišla sam tamo sa namerom da vidim koliko se razlikuje od juniorske konkurencije. Na kraju sam shvatila da je nivo, bar onaj sa nagradnim fondom do 10.000 dolara, pratkično isti, samo se igračice lakše prilagođavaju meni nego kada igram protiv juniorki, znaju da igraju i pobede, možda ne prave naivne greške ali je nivo tenisa gotovo isti, kaže Olga Danilović za OK Tenis i objašnjava da je to išlo lakše od očekivanog jer nije bilo pritiska očekivanja.

A post shared by Koš za sreću (@koszasrecu) on Jul 16, 2017 at 10:42am PDT





-Da, dobila sam specijalnu pozivnicu i nisam imala očekivanja. Niko me nije znao i niko nije znao ništa o mojoj igri, a posle juniorskog US Opena nisam igrala na drugim turnirima i osećala sam se opušteno sa osećajem da nemam šta da izgubim i odigrala sam odličan turnir.

Otac Predrag Danilović uspešno se bavio košarkom, a sada uspešno navija za svoju ćerku. On joj je prvi čestitao posle titule.



-Naravno, čak me je i zabavio jer sam mu rekla nekoliko puta da bih morala da osvojim turnir da bih dobila renking i napisao mi je ‘Hajde onda da vidimo da li si na rang listi’ Onda, nedelju dana kasnije se moje ime pojavilo među prvih 1.000 na svetu, rekla je Danilovićeva.

A post shared by Yugoslavia Basketball (@yugobasket) on Dec 10, 2016 at 2:02pm PST

Predrag Danilović ne putuje sa Olgom, ali je razume jer se i sam bavio profesionalnim sportom.

-Moj otac ne putuje sa mnom, ali mi je tata navijač broj 1. Zbog bavljenja sportom na visokom nivou razume moje raspoloženje kada izgubim, kako mi je pre mečeva, zna šta da mi kaže zaista. Uvek mi šalje poruke utehe kada gubim, pomaže mi da gledam unapred i mislim pozitivno. Mama brine o tenisu, putuje sa mnom i uvek zna šta fali mojoj igri, kaže Olga.

Olga kaže da je probala i sa košarkom, ali se očekvim stopama nije moglo. Tenis joj je kao individualni sport više odgovarao. Na pitanje kako je počela da igra tenis odgovor je jednostavan “Đoković”.

A post shared by Boris Becker (@borisbeckerofficial) on Jan 13, 2016 at 2:48am PST





-Gledala sam meč Novaka Đokovića. Ne sećam se tačno turnira, ali je bilo tokom leta pa je možda bio Rolan Garos ili Vimbldon. Činilo mi se da je dobar sport pa sam probala. Prvog treninga se i dalje sećam. Trčala sam svuda i udarala lopticu, verovatno sam bila užasna ali mi se svidelo mnogo pa sam se vratila i drugi put, onda treći i tako je to postalo ljubav Novak mi je bio prvi idol i zauvek će mi biti omiljeni igrač. Zbog njegove igre, karaktera, života, onoga što je postigao, zbog svega. Stvarno. Mislim da svako treba da ima tu vrstu želje i posvećenosti koju on ima. Mogu da kažem samo najbolje”.