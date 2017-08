Nataša Bekvalac nezaustavljiva: Ne ide na trudničko bolovanje, radiće i za Novu godinu

Pevačica Nataša Bekvalac koja je u drugom mesecu trudnoće neće se zbog toga povući sa scene. Ona će, naime, raditi do porođaja. Uz konsultacije sa svojim ginekologom pevačica je odlučila da ne ide na trudničko bolovanje jer se oseća dobro, dok beba napreduje baš onako kako treba.

– Nataši je doktorka rekla samo da se naredne dve do tri nedelje malo više pazi, da miruje i da ne skače kako to ona inače čini na nastupima ali da se nakon toga ponaša najnormalnije. Kako se ona oseća dobro, a beba savršeno napreduje nema potrebe za nekim rigoroznim merama i mirovanjem. Zato je Nataša odlučila da radi do porođaja – kaže naš izvor blizak pevačici i otkriva da Bekvalčeva ima više planova nego ikada do sada.

– Nataša je presrećna zbog prinove i tu energiju planira da pretoči u novi album koji će izdati na proleće. Zato sada uveliko traži pesme kojima će obradovati svoju publiku. Ovo će biti nešto potpuno drugačije od onoga što je do sada radila. Nataša će najverovatnije raditi i doček nove godine 31. decembra ali i srpske 13. januara. Ni jedan nastup u narednom periodu neće otkazati osim ukoliko ne bude nekih, nedajbože, problema. Ona se odlično oseća, nema mučnine, niti bilo kakve tegobe zbog čega smatra da treba da radi bez obzira na trudnoću. Redovno vežba sa svojim bendom, ima sastanke oko novog albuma i brine o Hani – objašnjava izvor za Kurir blizak Nataši.

Pevačica će jedino pokušati da ostavi cigarete čije konzumiranje je u ovom trenutku smanjila. To je jedina stvar u kojoj trenutno pokušava da obuzda sebe kako bi trudnoću iznela što bolje.

– Jedine novine u njenom životu nakon saznanja da je u blagoslovenom stanju su to što je više počela da vodi računa o zdravoj ishrani, trudi se da pije što više ceđenih sokova i naravno da se odrekne cigareta. S obzirom na to da je sada na početku trudnoće ona je samo neke aktivnosti svela na minimum po savetu lekara, ali će im se već za mesec dana vratiti – kaže izvor za pomenuti list.