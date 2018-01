Nada Macura: Nekad neko voli više, a drugi manje, pa onda veza dođe do kraja

Portparolka Hitne pomoći otkriva da je imala romansu, ali da nije uspela da je očuva jer joj on nije bio podrška. Ipak, ona bi volela da njih dvoje obnove ljubav, ali priznaje da to ne zavisi od nje.

Nada Macura krije privatni život kao zmija noge, ali za magazin “Blic puls” rešila je da otvori dušu i progovori o emotivnoj vezi, za koju javnost do sada nije znala. Nada nije želela da nam otkrije ko je tajanstveni muškarac kojem je poklonila srce, s kojim je bila u emotivnoj vezi nekoliko meseci, ali priznaje da se zaljubila, međutim nije uspela da ga zadrži pored sebe.

– Odnedavno sam ponovo sama. Doživela sam taj raskid kao poraz. Nisam uspela da očuvam nešto što je meni bilo vrlo bitno. Htela sam naš odnos da dovedem u normalu, ali umesto toga dogodio se raskid – počinje ispovest Nada i otkriva da je uzrok razilaženja sa bivšim nedostatak njegove podrške:

– Nije nikakav problem nastao. Klimavo je to bilo od početka. Jako je sveže i ne bih o tome baš mnogo da pričam. Prosto nije bilo to to. Nije bilo onako kako sam očekivala. Nije bitna samo emocija, ta ljubav koja veže dvoje ljudi, već i podrška. S druge strane, ne možemo uvek biti isto voljeni. Nekad neko voli više, a drugi manje, pa onda veza dođe do kraja – kaže Macura.