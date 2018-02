Mirka Vasiljević: Venčanje je uvek opcija, ali prvo da krstimo najmlađeg, pa ćemo mi doći na red

Povezane vesti



Mirka Vasiljević i Vujadin Savić su u vezi 10 godina, ali još uvek nisu jedno drugome izgovorili sudbonosno “da”.

Kako kaže glumica, venčanje im je odavno u planu, ali kako imaju puno obveza, nikako da i realizuju. Mirka je otkrila i šta im je sada preče od svadbe.

– To je uvek opcija i mi smo tu uvek nekako za, samo kada dođu ti odmori, gledamo da otputujemo negde, da se sklonimo iz Beograda, jer tada možemo da se posvetimo jedno drugom i deci 24 sata. Kada smo u Beogradu, uvek je tu neka obaveza, neko negde ide… sad nam je na redu da prvo krstimo najmlađeg, jer njega još nisamo krstili, pa ćemo posle toga mi doći na red – kaže Mirka i otkriva kakav je njihov odnos.

– S obzirom na to da smo od 19. godine zajedno, mi rastemo, razvijamo se, sazrevamo zajedno, tako da ja kada vratim film unazad, kada pomislim kako je to bilo pre, imam utisak kao da smo ceo život zajedno. Nekako ne pamtim ono vreme drugarice i ja, putovanja, izlasci.. Ja sam i tada radila, onda se pojavio on, pa vrlo brzo i deca, tako da uvek je tu bila neka gužva i uvek nas je bilo dosta, tako da smo u tom maniru i nastavili.