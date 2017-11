Mira Škorić: Kada mi je teško, pobrinem se da mi bude dobro

Miru Škorić život nije mazio koliko god da ona stalno izgleda opasno ili nasmejano. Nakon bolnog razvoda i života koji je nastavila kao samohrana majka, pevačica je nedavno otkrila da je četiri puta operisala tumor. To je ujedno bio razlog što se s vremena na vreme povlačila sa cene i nije je bilo, ali o razlozima nikada nije pričala.

Sve je počelo od umora koji je osećala mesecima ali ga ujedno opravdavala čestim putovanjima, tezgama i gostovanjima. Sve dok na vratu nije primetila otečenu limfnu žlezdu. Kada se obratila, doktoru bilo je kasno. Nakon prve operacije rekli su joj da je kancert metastazirao, zbog čega su usledili meseci terapije. I tako četiri puta.

Mira za „Blic puls” kaže da kada joj je nateže pada trud da se to ne vidi, makar ne kada izađe na ulicu, binu ili među prijatelje.

– Tada sam loša po sebe, pre svega jer pokušavam na sve moguće načine da to niko ne primeti. Mora čovek da se smeje svaki dan, ali ne volim da budem patetična. Kada mi je teško, sve okrenem na crni humor, ali opet na neki svoj račun – sa osmehom kaže Mira, koja o godinama borbe za zdravlje ne voli da priča.



– Ne možeš uvek da budeš onakav kako se zapravo osećaš. Moj posao se zapravo svodi na to da se smejem kada ne mogu da se smejem. Kada mi je teško, napravim da mi bude dobro. Nikada se nisam povukla sa scene, prisutna sam. Nekada sam morala opravdano da budem odsutna. Ljudi koji mene poznaju znaju da sam šaljivdžija i da nisam čelična ledi. Volim da pravim šale na svoj račun, pa tek onda na tuđi – kaže Škorićeva, koju je ćerka Milica, koja inače studira medicinu, naterala da se trgne i bude deo šoua u kojem će pokazati da ima talenat za imitaciju.

– Ona je krivac za to što sam u humanitarnom šou-programu “Tvoje lice zvuči poznato”. Naterala me je i morala sam. Smatrala je da je to prava stvar za mene. Iskrena da budem, nešto nemam sreće sa numerama i maskama, sve nešto ide kontra od onoga što mislim da je dobro za imitaciju. Nosimo po tri kilograma maske na licu i to nije lako. Mirin bišvi suprug je doktor, a ćerka je krenula njegovim stopama i to vrlo ambiciozno, što pevačicu čini ponosnom.

Ipak u životu Škorićeve od razvoda se, makar da javnost zna, nije pojavio muškarac koji može da joj parira.

Ona kaže da njenom temperametnu i energiji nije potreban muškarac da bi se smirila.

– Mene samo doktori mogu da smire. Zapravo moja doktorka Branka kada mi da nešto za smirenje – u svom maniru poručuje Mira, koja je sve oduševila imitacijom Katarine Ostojić i Mimi Mercedes, koju je izvela sa Bebi Dol.