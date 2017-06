Marko Bulat: Rešio sam da batalim posao, najbitnije mi je da budem s Dorom

Marko Bulat najviše vremena provodi sa tromesečnom ćerkom Doroteom pa je rešio da ode na odmor na početku letnje sezone, što do sada nije bio slučaj.

Popularni pevač rekao je da će uskoro otputovati na more sa suprugom Marijom, njenom ćerkom iz prvog braka i njihovom bebom, koja je prevremeno rođena u februaru.

– Polako se spremamo za put. Odlazimo 30. juna na more, a destinaciju ne otkrivamo. Jedva čekamo da odemo jer nam je to prvo letovanje s bebom. Njoj su se sad pluća razvila i prijaće joj more, to su nam lekari savetovali. Rešio sam da batalim i posao, ovog leta ću da se malo odmorim, najbitnije mi je da budem s Dorom – rekao je pevač za Kurir i dodao da, otkako je dobio ćerku, ne može da se naspava.

– Uopšte nisam odmoran, supruga i ja ne spavamo. Beba stalno traži pažnju, ali to su slatke muke. Naučio sam i da joj menjam pelene, da je hranim, stalno je mazimo i nosimo – otkrio je Marko za pomenuti list.