Luka Lazukić zaboravio na ćerku, ni jednom nije pitao da vidi Katju?

Luka Lazukić pune tri nedelje nije ni pitao za dvomesečnu ćerku Katju, koju ima sa Natašom Bekvalac. Otkako je 13. aprila pretukao suprugu Natašu Bekvalac u njenom stanu na Dedinju, bivši sportista je skroz zaboravio na porodicu i ne interesuje ga šta mu se dešava sa detetom, piše Informer.

Sud je Lazukiću zabranio da prilazi Nataši, ali mogao je da kontaktira s kim kod je hteo iz njene porodice, pa i sa dadiljom, i da se raspita za svoju naslednicu, ali on to do danas nije uradio.

– Luka nijednom nije pitao za Katju otkada je prebio Natašu! A po novinama izjavljuje da će se boriti za starateljstvo nad detetom?! Pa, da mu je zaista stalo, valjda bi jednom pozvao nekoga od Bekvalčevih da pita kako mu je ćerka! Niko ne može da shvati toliku ne brigu prema rođenom detetu. Takođe, niko iz njegove porodice se ne interesuje za Katju, strašno… – priča dobro obavešteni izvor za pomenuti list.

On dodaje da to što je sud Lazukiću zabranio prilazak Nataši nema nikakve veze sa činjenicom da on može da vidi Kajtu bez ikakvih problema: – Mogao je da zamoli svoje roditelje, prijatelje ili bilo koga da pozove Natašu ili njene sestre i informiše se o detetu. Očigledno je da ga ćerka ne zanima baš mnogo. Koliko čujemo, nastavio je opet sa starim, momačkim načinom života i putovanjima po belom svetu.

Kako dalje navodi ovaj dnevni list, Bekvalčeva nijednog trenutka nije dovodila u pitanje mogućnost da Luka vidi ćerku. Ona je čak sa sestrama pričala da, ukoliko se on ili neko od njegovih javi, da mu izađu u susret.

– Ma koliko bila ljuta ili povređena, Nataša sigurno ne bi sprečavala Luku da vidi njihovu ćerku. Ali za to je potrebna njegova volja i želja, kojih očigledno nema. Sve ovo pokazuje koliko mu je zapravo stalo do deteta – zaključuje izvor ovog lista.

Posle skandala koji je izbio 13. aprila, kada je Luka pretukao Natašu, ovaj par se potpuno povukao iz javnosti. Bekvalčeva je prvih nekoliko dana bila u stanu na Dedinju, da bi potom otišla u Novi Sad kod roditelja. Nije se pojavila ni na proslavi prvog rođendana svog sestrića Noe.

Posle poslednjeg pojavljivanja u javnosti na saslušanju, Luka se povukao u ilegalu, a pre nekoliko dana je otputovao u Grčku na odmor.