Ljubav koja traje: Šta Tom Henks kaže o svojoj supruzi nakon 29 godina braka

Održati brak u vreme kada je gotovo sve dostupno i kada su društvene mreže donele instant zaljubljivanja nije jedostavno. Dodatni izazov je ako su partneri poznate ličnosti. Glumci Tom Henks i Rita Vilson već punih 29 godina čuvaju svoju bračnu zajednicu,a danas se vole jače nego na početku.

U nedavnom intervjuu, na kraju razgovora sa Tomom Henksom, novinar je iskoristio priliku da primeti da Rita Vilson i nakon gotovo tri decenija braka izgleda zanosno, a glumac je to potvrdio.

-Zaista je tako. Ponekad je gledam ujutru razbarušene kose i toplu iz kreveta… Totalno seksi, dodao je ponosno.



Glumac je svoju suprugu upoznao 1981. godine kada se pojavila na snimanju jedne epizode u komediji u kojoj je igrao.

-Rita i ja smo se jednostavno pogledali i tada je ‘puklo’, to je bilo to. Pitao sam Ritu da li je to ono što stvarno želi i nije mogla da odbije,rekao je jednom prilikom slavni glumac.