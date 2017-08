Lidija Vukićević: Kada bi me partner zaprosio, odmah bih rekla ne

Glumica Lidija Vukićević koju je publika zavolela u seriji “Bolji život” skoro da se ne menja. Nedavno je 55. rođendan proslavila na brodu koji se nasukao, a ona nepromišljeno skočila u vodu, što je moglo da bude kobno.

– Volim adrenalin i sve što nisam probala bih probala. Ja sve smem. Za rođendan sam na palubi broda čitala knjigu dok je prijatelj spremao ručak. U jednom momentu brod nam se nasukao na kamenje i upetljao u lijane. Nisam čekala njega kao muškarca da vidim šta će da uradi, već sam mu odmah rekla da ugasi motor i skočila u vodu pod elisu da otpetljam brod iz lijana. To je bilo jako opasno. Prijatelj mi je rekao da nije sreo luđu ženu od mene. Često me je koštalo to što sam išla nekoliko koraka unapred, ali meni tad razum ne radi, već želim da pomognem i izvučem se iz situacije.

Preživeli ste elisu, a na fotografijama izgledate divno, koja je tajna?

– Nema tajne, svi neka kupe ili udome kučiće i neka šetaju sa njima. Dnevno šetam tri sata, i to najviše doprinosi očuvanju celokupnog zdravlja. Pazim šta jedem. Ne jedem masno, jedem manje i češće. Sreća je što ne volim slatkiše i pijem dosta tečnosti. Jedino što radim su trbušnjaci, a kožu negujem arganovim uljima.

Lidija Vukičević: Rođendan – to je jedini dan kada ti plačeš, a tvoja majka se smeje

Šta mislite zbog čega tako zračite seksepilom?

– To je zbog iskustva koje se tokom godina stekne. Ili odustanete od žene u sebi ili ne. To mora da se neguje uprkos svemu, ja negujem svakodnevno ženu u sebi. Žena ne mora da bude lepa i zgodna, ali mora da nosi seksepil i da ga neguje. Imate jako lepih žena koje sa sobom ne nose ništa.

Nedavno ste bili u Italiji, kakvi su utisci?

– Volim Italiju zato što su tamo vedri ljudi i doterane žene koje ne robuju godinama i građi. Oblače se onako kako se osećaju, ne interesuje ih šta će ko da kaže. Arhitektura mi se takođe sviđa, Njegoš je rekao jednom: “Putujem po Italiji samo zbog mrtvih”, to je divno rečeno.

U Italiji ste bili i sa emotivnim partnerom?

– Jeste, ali to nije naše prvo zajedničko putovanje, išli smo u Istanbul i na još nekoliko mesta.

Još ga niste predstavili javnosti. Je l’ ga krijete?

– Ne krijem ga, već je to moja intima, onog trenutka kada to bude izašlo u javnost, više to nije moje. Želim lep oreol da stavim oko toga. Ljudi su skloni komentarima, da ogole nešto što je meni lepo.

Kako ste se upoznali?

– Upoznali smo se na jednom putovanju, ali ono što je bitno jeste to da je on slikar i da mi to jako prija. Slično razmišljamo, voli slobodu, umetnik je, ne guši me i ne davi. Imamo savršenu komunikaciju. Volimo iste stvari.

Kako ćete provesti leto?

– Imam predstave tokom avgusta, pa ću verovatno da idem u Dubrovnik i Split. Leto ću provesti malo radno, malo paradno. Momo Kapor je rekao: ”Između nauke i života, biram život”. Moram da radim, ali biram da živim.

Verica Rakočević je nedavno napisala da joj smetaju komentari u kontekstu godina. A vama?

– Ne, jer svaki rođendan proslavljam radosno jer sam zdrava. Godine nisu bitne osim ako niste boca vina. Meni je važnije što sam zadržala i sačuvala u sebi dete i ženstvenost. Imate sa 20 godina uvenule osobe koje nemaju radosti u sebi. Godine ne mogu da me zaustave.

Zaljubljena sam, ali neću da se udajem

– Apsolutno volim slobodu. Ja živim svoju slobodu, to je moj moto. Kada sam slobodna, mogu sve. Čim imam pritisak, za mene sve prestaje. Zadovoljna sam i ispunjena decom i poslom, tako da mi nikada ne bi palo na pamet da se ponovo udam. Udaja je nešto što ne mora da podrazumeva ljubav. Kada bi me partner zaprosio, odmah bih rekla ne. Ja sam probala jednom i ne znam šta nije bilo jasno prvi put!