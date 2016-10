Jelena Tomašević spremna za koncert: Želim da ispunim očekivanja publike i priredim veče za pamćenje

Jedan od najboljih vokala na ovim prostorima, Jelena Tomašević, 25. oktobra održaće veliki koncert u Sava Centru. Na repertoaru će se naći brojni hitovi kao što su “Jutro”, “Panta Rei”, “Melanholija”, “Okeani”, “Med i žaoka”, “Vertigo”, “Radio svira za nas”, “Bitanga i princeza”, a publika će moći da čuje i pesme sa novog albuma “Ime moje”, koje su odlično prihvaćene, kao što je “Da mi je da mi se vrati” i druge.

– Potrudili smo se da napravimo miks balada, po kojima sam prepoznatljiva, i elektro-pop zvuka, kako bi svako mogao da uživa u ritmu koji voli. Spremila sam u repertoaru i neka iznenađenja, ali bih to ostavila za sve one koji budu obezbedili mesto u Sava Centru. Biće za svakog po nešto, u to sam sigurna. Puna sam pozitivnog naboja, nema treme, ali ima odgovornosti da sve bude kako treba, jer želim da ispunim očekivanja publike i priredim veče za pamćenje – rekla je Jelena Tomašević.

Koncerti u Sava Centru donose posebnu atmosferu, zbog bliskosti sa publikom, komfora i posebnog ugođaja.

– Volim koncerte u toj dvorani, a čast mi je da sada i ja organizujem jedan takav događaj. Prisnost sa publikom pomaže da se opustite, i da pevate baš iz srca. Nadam se da ću publiku vrlo brzo podići sa stolica i da ćemo celo veče zajedno da pevamo i igramo – kaže Jelena.

O produkciji koncerta brinuće se Minacord, na čelu sa Željkom Joksimovićem i njegovim saradnicima, tako da publika može da očekuje vrhunsko ozvučenje, rasvetu i scenske efekte.

– Potrudili smo se da ovaj koncert bude nešto u čemu ćemo svi da uživamo, najviše u Jeleninim pesmama, a potom i u efektima na bini i oko nje. Veliki broj ljudi vredno radi na organizaciji celog događaja i jedva čekamo 25. oktobar – istakao je Željko Joksimović.

Prodaja karata za koncert ide odlično, i već sada je izvesno da će Sava Centar biti ispunjen do poslednjeg mesta.

– Odziv je zaista dobar i predložio bih svima da požure do blagajni, kako bi obezbedili ulaznice na vreme – dodao je Bane Obradović, prvi čovek Melos Estrade, jednog od organizatora koncerta.