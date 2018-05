Jana Milić: Verujem u ljubav, samo oni koji imaju stvarno mnogo sreće naiđu na svoju drugu polovinu

Glumica Jana Milić, koju je publika zavolela u seriji “Istine i laži”, otkriva da su snimanja počela dok njen sin Đorđe još nije imao godinu dana i ističe da bi dala otkaz da o njemu ne brinu majka i otac njenog supruga, a povremeno i dadilja.

Glumica se dotakla mnogih tema, a prva je bila ljubav.

-Ja verujem u ljubav, i mislim da samo ljudi koji imaju stvarno mnogo sreće naiđu na svoju drugu polovinu rano u životu. Ljudi su se ranije rano venčavali, i ranije dobijali decu, ali veliko je pitanje da li su bili srećni jedno sa drugim, što se kaže do kraja života, kaže Jana.

A post shared by Jana Ilic Milic (@janamilicilic) on Mar 23, 2017 at 12:27am PDT



Iako voli svoj posao, nije joj lako da uskladi karijeru, brak i roditeljstvo.

-Nikako. Kad sam počela da snimam, on je tada imao nepunih godinu dana, pitala sam se kako druge glumice uspevaju da budu i majke i glumice. Toliko mi je bilo teško. Naš posao je zahtevan veoma, pa i surov, i nekad danima nismo kod kuće. A detetu niko osim roditelja to ne može da nadomesti. Vremenom sam uspela u sebi da pobedim tu grižu savesti jer to ne donosi dobro ni mom detetu ni meni. Na poslu sam profesionalac, a u kući još veće derište nego ovo koje imam. On je moje sve i oko njega se vrti moj svet. Ako bih osetila da mu previše oduzimam time što se bavim ovim poslom, istog trenutka bih dala otkaz, rekla je ona.

A post shared by JOCA Istine I Lazi (@joca_istine_i_lazi) on Feb 28, 2018 at 4:13am PST

Glumica je priznala i koji je ključ uspeha bračne zajednice.

-Ljubav. Definitivno, kad ima ljubavi, ima i sloge i poštovanja i strpljenja. To važi za sve odnose, ne samo za muško-ženske. Mislim da je važno da čovek poznaje i voli sebe. Tek onda može zaista da voli i nekog drugog, rekla je Jana.