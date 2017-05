Ivana Stanković se vratila u Beograd i zaljubila: On je jako poseban, on je ljubav mog života

Povezane vesti



Lepa manekenka Ivana Stanković, jedno je od najpoznatijih lica sa svetske modne piste, radila je sa najvećim dizajnerima današnjice, posle duge i veoma uspešne karijere povukla se iz sveta mode i, kako kaže, penzionisala se.

Vratila se u Beograd i – zaljubila. Otkrila je da je u njen život najzad ušao onaj pravi i da bi volela da obuče venčanicu u skorije vreme.

Bilo je sigurno mnogo muškaraca koji su pokušavali da privuku vašu pažnju. Kako vas je partner osvojio?

– On je jako poseban. On je ljubav mog života.

A kako teku penzionerski dani?

– Lepo. Ispunjeni ljubavlju, srećom, nekim stvarima za koje nisam imala vremena. Živela sam život u koferu, ali bio je to život o kome sam sanjala. Ja i sada putujem mnogo, ali turistički, tako da i u tome uživam. Ali, mnogo mi znači to što i dalje imam ponude iz inostranstva za razna snimanja, editorijale… mnogo mi znači jer znam da ako poželim mogu da se vratim poslu.

Nedavno ste i bili na jednoj reviji u inostranstvu, radili ste sa Eri Berlin…

– Da, bila sam baš uzbuđena, bio je to sjajan osećaj. Pista je bila baš duga, a ja sam želela da bude još duža. Oduševila me je reakcija publike, koje bila divna, aplauz, sve mi se dopalo… Veoma mi je prijao taj osećaj. Prosto mi je došlo da im kažem “jao, ja bih još”! Deset godina nisam radila u inostranstvu i osećaj je, mogu vam reći, moćan! Mada ja sam oduvek više volela da poziram ispred objektiva fotoaparata, to je bila moja najveća strast. Ali ako je muzika dobra, ako je model dobar, ako me ne sputava na sceni previše, i pista može da bude zabavna.

Zašto ste odlučili da nestanete?

– Najpre sam radila jedna TV format koji je bio baš uspešan, već tada sam punila skoro 20 godina karijere i došlo je vreme za penziju. Imam ponude sa svih strana, ali druge stvari su mi prioriteti, a to su porodica i prijatelji. Jer ja od 16. godine živim svoj san i sada je sve rešeno: odmaram se.